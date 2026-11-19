New York/Nürnberg im November 2026.

Der US-amerikanische Künstler Alex Katz hat soeben eine neue Grafikedition veröffentlicht. Die Grafik ist ab sofort bei FRANK FLUEGEL GALERIE in Nürnberg und Kitzbühel erhältlich.

Alex Katz Sunrise 4 - Purple Hat

Holzschnitt. Auflage 50.

Handsigniert und nummeriert.

Mehr Informationen zu der Grafik.

Im Los Angeles fand 2023 im Schindler House des The MAK Center for Art and Architecture eine viel beachtete Alex Katz Ausstellung statt.

Der Titel lautete „Alex Katz: Sunrise“.

Die Arbeiten der Ausstellung von Alex Katz sind allesamt aus der fortlaufenden Serie des Künstlers, die er als «Splits» bezeichnet. Mithilfe einer Cut-up-Technik verbindet er Inspirationen aus Manets Bildern von Frauen mit Hüten in der Sonne, den fragmentierten Bildwelten des frühen Kubismus sowie der «billigen» Ästhetik aus Fassbinders «Vorsicht vor einer heiligen Hure». Diese grossformatigen, immersiven Porträts von Sunrise Ruffalo fangen die Flüchtigkeit des Blicks im Alltag ein.

Ende 1950, nach einer Phase kreativer Unsicherheit, begann Katz, sich zunehmend auf die Porträtmalerei zu konzentrieren. Er malte seinen eigenen Freundeskreis und vor allem seine zweite Ehefrau und Muse, Ada del Moro, die er 1958 kennenlernte. Sie wurde sein häufigstes Modell und ist Gegenstand von mehr als 1'000 Werken. Katz erklärte, dass er lediglich darauf abzielte, das Aussehen der porträtierten Person, ihre oberflächliche Dimension, wiederzugeben, ohne sich emotional darauf einzulassen. Zu diesem Zeitpunkt begann er, die flachen, einfarbigen Hintergründe zu verwenden, die zu einem der Merkmale seines Stils werden sollten. Die Figur wird losgelöst vom Hintergrund in einem kahlen Raum ohne räumliche Bezüge, Objekte oder Lichtquellen dargestellt. Kurz darauf begann Katz, beeinflusst von Kinoleinwänden und Werbetafeln, grossformatige Gemälde zu schaffen, was einen Wendepunkt in seiner Karriere markierte. Seine Absicht war es zu diesem Zeitpunkt, die figurative Malerei auf das für die abstrakten Expressionisten charakteristische Format grosser Leinwände zu übertragen – etwas, das zuvor noch niemand getan hatte. Gleichzeitig mit der Vergrösserung des Malgrunds vergrösserte er jedoch auch das Gesicht des Porträtierten, weshalb er begann, grosse Nahaufnahmen von Porträts vor einfarbigen Hintergründen zu malen, mit fragmentierten Gesichtszügen und oft sehr engen kompositorischen Ausschnitten, wobei er das Gesicht sogar drastisch abschneidete. Dies zeigt sich in Werken wie «The Red Smile» (1963) und «Red Coat» (1982), in denen das Rot das dominierende Element ist. Katz erforschte die Möglichkeiten der Porträtmalerei weiter, indem er Serien auf einer einzigen Leinwand schuf. Ein Porträt konnte doppelt oder mehrfach vorkommen, ähnlich wie bei einem fotografischen Kontaktabzug oder bei Standbildern in einem Film. Er hielt an seiner Idee fest, die Persönlichkeit der Porträtierten nicht zu vermitteln und sie nicht in verschiedenen Rollen oder zu unterschiedlichen Momenten ihres Lebens zu zeigen, sondern vielmehr das Motiv selbst zu präsentieren. Alex Katz’ «The Black Jacket» (1972) kombiniert fünf Bilder in einer Sequenz und bietet Blickwinkel aus verschiedenen Frontal- und Profilansichten. Katz’ frühe Wiederholungen gingen denen von Andy Warhol voraus, und seine Technik ist völlig anders: Während Warhol den Prozess durch den Einsatz der Siebdrucktechnik automatisierte, malte Katz das Bild bei jeder Wiederholung neu, was jedes Mal zu einem anderen Ergebnis führte.

FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über fünfundzwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Streetart und zeitgenössischen Kunst.

Der Kunstsammler findet Kunstwerke, Grafiken und Unikate von angesagten und aufstrebenden Künstlern wie Adam Handler, Katherine Bernhardt, Sol Felpeto, Jon Burgerman, Alex Katz, David Shrigley, Kenny Scharf, Hunt Slonem, Orit Fuchs, Nathan Paddison, Fanny Brodar oder Julian Opie zu marktgerechten Preisen.

Selbstverständlich sind auch Original-Editionen und Gemälde stark gesuchter und werthaltiger Künstler wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Harland Miller, Tom Wesselmann, Sean Scully, Gerhard Richter, Ross Bleckner, Thomas Ruff oder Mel Bochner im Verkauf. Die bei Sammlern weltweit beliebten Künstler David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, George Condo, Willem De Kooning, Salvatore Emblema, Tanya Ling, Gabriele Münter, Gerhard Richter, David Yarrow, Stefan Rinck, Kuldeep Singh, Günther Uecker, Tracey Emin, Raqib Shaw, Derrick Adams und Robert Longo sind ebenfalls im Portfolio der international bekannten Galerie vertreten.

In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen und Shows in den zentral gelegenen Galerieräumen in Nuernberg und Kitzbuehel statt. FRANK FLUEGEL GALERIE - The Art of Reinventing Value. Im einzigartigen Online-Shop kann der Sammler die Kunstwerke rund um die Uhr kaufen. Internationale Messeteilnahmen und Soloshows runden das Programm der renommierten Galerie ab.

Das rasant wachsende Segment der Street Art wird von erfolgreichen Künstlern wie Mr. Brainwash (Thierry Guetta), XOOOOX, Punk Me Tender, Fringe the Artist, Max Mavior oder John Crash Matos bestens vervollständigt.

Natürlich hat die inhabergeführte Galerie auch Designobjekte, Bilder und Vintage Möbel von Maurizio Cattelan, Richard Orlinski oder Pierre Jeanerette zum Kauf im Angebot.

Die Galerie verkauft seit 25 Jahren erfolgreich angesagte Künstler in die ganze Welt. Kunden der Galerie finden sich in London, New York und Singapur aber auch in Dubai, Mallorca, Lima und Miami.

Viele der angebotenen Kunstwerke kann der Sammler bei einem Besuch vor Ort sofort kaufen und mitnehmen, da diese lagernd sind. Bei einigen Künstlern ist aufgrund der hohen Nachfrage mit steigender Preisentwicklung zu rechnen. Kunstwerke steigen im Preis und erfahren seit Jahren eine solide Wertentwicklung.