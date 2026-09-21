Kunstmaler Peter Nottrott

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XXXL Erfolge im 40. Jubiläumsjahr des Kunstmalers Peter Nottrott

21. September 2026, 12:07
Flensburg,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Abstrakte Malerei im großen Stil:

Peter Nottrott geht seinen Weg als abstrakter Kunstmaler mit großer Leidenschaft, indem er positive, farbfreudige und kraftvolle Acrylgemälde malt – am liebsten auf außergewöhnlich großen Leinwänden mit den stolzen Maßen 240 x 150 cm. Er verkauft seine Bilder international fast ausschließlich online. 

Peter Nottrott malt ein abstraktes Acrylgemälde im Format 240 x 150 cm

Peter Nottrott malt ein abstraktes Acrylgemälde im Format 240 x 150 cm
© Peter Nottrott

Der Kunstmaler malt imposante abstrakte Acrylgemälde im Format 240 x 150 cm

Für sein 40. Jubiläumsjahr als Kunstmaler hätte er sich keinen besseren Start wünschen können: Gleich im Januar 2026 wurde sein riesengroßes „Triptych: Release Now XXXL 1“ / 450 x 240 cm von Käufern persönlich aus dem Atelier abgeholt. Das belgischen Käuferpaar hat jahrelang gesucht und nun verleiht das dreiteilige Kunstwerk einer sehr großen Wand einen umso größeren Ausdruck. 

Im Sommer hat ein „Soft Summer Symphony XXXl 1“ einen Rekord aufgestellt: das pastellige Großformat 240 x 150 cm hat es innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung geschafft, in England an der Wand zu hängen und dort sogar die Gesellschaft eines weiteren Nottrott-Gemäldes zu genießen.

Von den zuletzt verkauften 20 imposanten Werken hängen die meisten in den USA und in Europa, aber auch in Südafrika sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten sorgen die Statement Pieces für eine eindrucksvolle, individuelle Raumatmosphäre. Zum Verkauf nutzt er seine eigene Website sowie die weltweit größten Kunstmarktplätze. 

Bei den anstehenden zwei Herbst - Veranstaltungen spielen die XXXL-Gemälde ebenfalls eine wichtige Rolle: Der Kunstmaler zeigt in Berlin Ende Oktober unter anderem ein abstraktes Großformat im Rahmen der Pop-up Ausstellung „Meet The Artist“ von artSOLITAIRE, und auch bei den heimischen Flensburger Ateliertagen im November wird er ein farbenfrohes XXXL-Unikat in seinem Atelier präsentieren. 

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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