Neuerscheinung: "Zwischen Hoffnung und Melancholie" von Martin Bartholme

Es entstehen Bilder im Kopf und man denkt sich, das kenne ich doch…: "Ich bin angekommen. Vor dem Haus meiner Eltern. Vor der Ritterburg meiner Kindheit, der Spielwiese meiner Jugend. An dem Carport links neben dem Schuppen hängt immer noch etwas schief der alte Basketballkorb…" Oder: "Erinnerst du dich an die billige Lambruscoflasche, die wir uns in Rom teilten? Von der "Spanischen Treppe" aus beobachteten wir den Sonnenaufgang über der ewigen Stadt…"

Ob Visionen, persönliche Erinnerungen, aktuelles Zeitgeschehen oder historische Begebenheiten - Martin Bartholme versteht es meisterhaft, uns mit seinen Geschichten emotional zu berühren und so manche eigene Erinnerung in uns wachzurufen. Einfach lesenswert.

Bibliografische Daten: Autor Martin Bartholme, 1. Auflage, 12 cm Breite x 19 cm Höhe, ca. 130 Seiten, SW-Fotografien, Softcover mit Umschlagveredelung, Buchpreis: 12,99 €, ISBN: 978-3-948818-15-9, eBook, weltweiter Vertrieb über Xinxii, Buchpreis: 9,99, ISBN: 978-3-948818-14-2.