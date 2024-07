"Jugend fotografiert Deutschland": Bundesweiter Fotowettbewerb fördert Medienkompetenz und demokratische Teilhabe.

Die laif foundation für unabhängigen Fotojournalismus lädt Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren dazu ein, uns ihre Sicht auf die Welt im Rahmen eines Fotowettbewerbs zu zeigen. Unter dem Motto Be you. Be seen. Be heard. können Teilnehmer:innen aus möglichst vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen eigene Fotostorys zu einem für sie wichtigen Thema als Teamarbeit einreichen.