WeCreate stärkt Führungsebene für die Expansion in neue Geschäftsfelder

Regina Denk, die nach Stationen bei Ganske und Holtzbrinck in den letzten Jahren für verschiedene Verlage und Autoren beratend tätig war, tritt im Februar 2024 die Position der Managing Director Publishing an. Bereits 2023 als Beirätin an der Neugründung beteiligt, übernimmt sie die Verantwortung für den Verlag WeCreate Books , der sich auf Bücher aus den Bereichen Belletristik, Sachbuch, Ratgeber und Kinderbuch von Autoren mit gesellschaftlich relevanten Themen und starken Stimmen spezialisiert. Zudem wird sie eine Corporate Publishing Unit leiten, die Agentur- und Verlagsexpertise kombiniert, um maßgeschneiderte B2B-Projekte umzusetzen und gezielt auf Kunden- und Autorenwünsche einzugehen. Eine weitere Unit unter ihrer Leitung wird den Bereich Games und Non-Book abdecken, um den Publishing-Markt mit innovativen Ansätzen zu bereichern.

“Der Buchmarkt ist ein extrem spannendes Feld: Einerseits hat man es mit einem traditionellen und wertstabilen Qualitätsprodukt zu tun, andererseits verändern sich die Erfolgsfaktoren immer schneller und sehr dynamisch. Wir wollen diesen Herausforderungen mit verschiedensten Expertisen aus Marketing, Produkt- und Contententwicklung begegnen, um Autoren und ihre Inhalte auf den passenden Bühnen für ihre Zielgruppen sichtbar und erlebbar zu machen. In der Schnittstelle zwischen Agentur und Verlag sehen wir eine große Chance für beide Seiten”, sagt Regina Denk.

Dr. Svea Rath, COO der WeCreate Germany GmbH, verantwortet bereits seit Januar 2024 das operative Geschäft des Unternehmens und soll gemeinsam mit CEO Adil Sbai die Weichen für die Zukunft stellen. “Die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte von WeCreate basiert vor allem auf den herausragenden Leistungen unserer Mitarbeitenden. Wir werden unsere strategische Positionierung als innovatives Unternehmen festigen, indem wir Geschäftsmodelle neu denken und so nachhaltig die Creator Economy mitgestalten”, berichtet Dr. Svea Rath.

“Für uns als Agentur ist es eine Auszeichnung, dass sich hochkarätige Führungskräfte wie Dr. Svea Rath und Regina Denk dazu entscheiden, unseren Weg mitzugehen”, hebt CEO Adil Sbai hervor. “Wir freuen uns darauf, unsere Position als Early Mover in der Branche weiter zu festigen und die Zusammenarbeit mit Autoren, Kunden und anderen Stakeholdern zu intensivieren.”