Lüllepop feiert 15 Jahre Modeinnovation: Ein Weg voller Herausforderungen und Erfolge

Lüllepop, das avantgardistische Modelabel bekannt für sein innovatives Stricklatex und die Kombination von Latex und textilen Stoffen, feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich Lüllepop von einem visionären Start-up zu einem spannenden Akteur in der Modewelt entwickelt.



Die Reise von Lüllepop war von Anfang an geprägt von Herausforderungen und Visionen. Als das Label 2009 gegründet wurde, galt Latex in der Modewelt als Nischenmaterial, das vorwiegend mit Fetischkultur in Verbindung gebracht wurde. Doch Lüllepop setzte sich das Ziel, Latex in die Mainstream-Mode zu integrieren und es als vielseitiges Material zu etablieren. Durch kontinuierliches Experimentieren und innovative Designansätze konnte das Label beweisen, dass Latex weit mehr ist als nur ein Fetischmaterial – es ist ein Ausdruck von Kreativität und Stil.



„Unsere 15-jährige Reise war von Höhen und Tiefen geprägt. Wir haben uns vielen Herausforderungen gestellt und zahlreiche Skepsis überwunden“, sagt Cathleen Reinheckel, Gründerin von Lüllepop. „Wir sind stolz darauf, dass wir durch unsere Leidenschaft und Innovation dazu beitragen können, Latex in einem neuen Licht zu zeigen, auch wenn der Weg noch lang ist.“



Zum Jubiläum bedankt sich Lüllepop bei seinen treuen Kunden, Partnern und dem kreativen Netzwerk aus Fotografen, Stylisten und Models, die das Label unterstützt und begleitet haben. Um diesen besonderen Anlass zu feiern, bietet Lüllepop ab dem 15.09.2024, 15 Tage lang einen exklusiven Rabatt von 15% auf das gesamte Sortiment an. Die Rabattaktion ist ein Zeichen der Dankbarkeit für das Vertrauen und die Unterstützung, die das Label über die Jahre erhalten hat.



„Wir möchten dieses Jubiläum nicht nur als einen Moment des Feierns sehen, sondern auch als eine Gelegenheit, uns bei allen zu bedanken, die uns auf unserem Weg begleitet haben“, fügt Cathleen Reinheckel hinzu. „Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und darauf, weiterhin die Grenzen der Mode zu verschieben.“

Homepage: www.luellepop-design.de

Webshop: www.luellepop-design.de/webshop

Für weitere Informationen über das Label und ihre einzigartigen Kollektionen, sowie für Anfragen zu individuellen Bestellungen und Kooperationen steht Ihnen das Team von Lüllepop gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Lüllepop unter den unten angegebenen Kontaktdaten.