Jeune Premier verbessert den „Ergomaxx“ in der neuen Kollektion: „Dress Up“ im Schulalltag

„Trau dich & sei du selbst!“ – ebendieses Motto zieht sich bereits seit 2012 durch das Sortiment der Taschen und Rucksäcke des belgischen Unternehmens ­Jeune Premier. Dort hat man es sich zur Aufgabe gemacht, in Sachen Design und Funktionalität den ­idealen Kompromiss zwischen den Ansprüchen der Eltern und den Wünschen der Kinder zu schließen. Das Herzstück des breitgefächerten Taschen-Sortiments, das von Federmäppchen bis hin zu Turnbeuteln reicht, ist der „Ergomaxx“. Das ergonomische Ranzen-Modell verlagert 50% des Tragegewichts auf das Becken, um damit Rücken und Schultern zu entlasten, und orientiert sich in seiner Funktionsweise an Rucksäcken für Bergsteiger. Albträume von krummen Kinderrücken sind damit passé. In diesem Frühjahr wartet Jeune ­Premier nicht nur mit brandneuen Designs für all seine Produkte auf, sondern auch mit Verbesserungen der bekannten „Ergomaxx“-Formel.