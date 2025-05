Palado und Sila Sahin enthüllen zweite gemeinsame Frühjahr-/Sommerkollektion

„Ich freue mich, dass wir noch viele weitere Schuhmodelle in die neue Kollektion aufgenommen haben“

Silas Freude über ihre inzwischen dritte Schuhkollektion ist deutlich zu spüren. „Ich bin total begeistert, dass meine Schuhe so gut ankommen und wir die Modellvielfalt erweitern konnten“, sagt die Schauspielerin, die der Öffentlichkeit vor allem durch ihre Rollen in den RTL-Serien „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“ bekannt wurde. Erst kürzlich stand sie für das ZDF-Erfolgsformat „Das Traumschiff“ vor der Kamera.

Die Kollektion zeigt Silas besonderen Stil