bpi Sales Performer App unterstützt die individuelle Kommunikations- und Unternehmenssteuerung bei POLIPOL

POLIPOL gehört heute zu den führenden Polstermöbelherstellern in Europa und ist weltweit aktiv. In den frühen Jahren waren das ostwestfälische Rahden und Zehdenick bei Berlin die Dreh- und Angelpunkte des Unternehmens. Mit sieben Mitarbeitern brachte POLIPOL ihre erste Polstermöbelserie auf den Markt. Heute sind über 7.500 Beschäftigte im In- und Ausland für POLIPOL tätig. Das Sortiment umfasst mehr als 300 Modelle und 150 TV-Sessel. Aus der einstigen GmbH wurde die europaweit agierende POLIPOL-Gruppe mit mehreren Tochterunternehmen und aktuell fast 500 Millionen Euro Jahresumsatz.

Das Ziel eine innovative CRM-Anwendung für alle mobilen Geräte in der Kundenkommunikation zu verwenden, war die Antriebsfeder für den Einsatz der neuen bpi Sales Performer App auf Basis der modernen PWA-Technologie.

„Vor allem im schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Umfeld sind profitable Kundenbeziehungen und schnelle Reaktionen auf Kundenbedürfnisse und Marktveränderungen erfolgsentscheidend“, stellt Peter Jürgens, CIO/Prokurist bei der Polipol Holding Gmbh&Co.KG, fest.

Entsprechend besteht bei POLIPOL der Anspruch in der internen, externen und mobilen Kommunikation alles zu tun, um mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern stets ein positives Erlebnis zu gestalten. Die Sales Performer App passt von Anfang an und ist beliebig individualisierbar. POLIPOL nutzt das flexible Design und die intuitive Oberfläche, um die individuellen Bedürfnisse im Hause POLIPOL abzubilden. Von der 360-Grad Kundenakte mit Ansprechpartnern über die Darstellung sämtlicher Hierarchieebenen wie Zentrale, Verband, Anschriften bis zur Ausstellungsübersicht mit Kojen-Fotos. Die bpi Sales Performer App ist speziell auf die besonderen Anforderungen in der Möbelbranche abgestimmt ist und unterstützt alle Mitarbeiter effektiv beim Kundenmanagement.

Minimale Ladezeiten, Push-Benachrichtigungen und Offline-Inhalte sorgen für mehr Informationen und Transparenz. So findet jederzeit eine tagesaktuelle Kommunikation statt und der End-to-End-Vertriebszyklus lässt sich schnell und einfach verwalten.

„Wir konnten unsere interne Organisation optimieren, die Geschäftsprozesse verschlanken und mit den dynamischen Reports gewinnen wir noch tiefere Einblicke in den Kundenbeziehungen. Für uns ist die neue Anwendung eine große Erleichterung im Tagesgeschäft und aus unserem Unternehmen nicht mehr wegzudenken“, resümiert Peter Jürgens.

Über bpi solutions

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.

