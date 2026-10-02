GalleryDock erweitert Online-Kundengalerie für Fotografen auf internationale Märkte

GalleryDock erweitert die Ausrichtung seiner Online-Kundengalerie auf internationale Märkte. Seit dieser Woche richtet sich das Angebot auch an Fotografen und Filmemacher außerhalb Deutschlands. Im Mittelpunkt stehen die Präsentation von Fotos und Videos, die Abstimmung mit Auftraggebern und die digitale Übergabe der fertigen Aufnahmen. Mit der Erweiterung spricht das Unternehmen aus Hannover kreative Dienstleister an, die ihre Kundenkommunikation nach dem Shooting oder Filmprojekt online organisieren möchten.

Die seit Juni 2026 öffentlich verfügbare Software wird regelmäßig weiterentwickelt. Zu den inzwischen verfügbaren Funktionen zählt ein integrierter Online-Shop, über den Fotografen Prints innerhalb ihrer Galerie anbieten können. Damit verbindet GalleryDock die digitale Präsentation einer Bildserie mit einer Möglichkeit zum Verkauf gedruckter Fotos. Die internationale Ausrichtung erweitert den angesprochenen Nutzerkreis dieser Kombination aus Kundengalerie, Bildauswahl und Shop.

Für den fotografischen Arbeitsablauf ist vor allem die Phase zwischen Aufnahme und Übergabe relevant: Kunden müssen Bilder sichten, eine Auswahl treffen und die vereinbarten Ergebnisse erhalten. GalleryDock führt diese Schritte in einer Online-Galerie zusammen. Die Bildserie bildet dabei den gemeinsamen Bezugspunkt für Fotograf und Auftraggeber. Die Software richtet sich unter anderem an die Hochzeits-, Familien-, Porträt- und Businessfotografie sowie an Filmemacher.