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GalleryDock erweitert Online-Kundengalerie für Fotografen auf internationale Märkte

02. Oktober 2026, 18:38
Hannover,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

GalleryDock aus Hannover richtet seine Online-Kundengalerie seit dieser Woche auch an Fotografen und Filmemacher außerhalb Deutschlands. Die Software verbindet Bildpräsentation, Fotoauswahl und digitale Bildübergabe. Ein integrierter Shop ergänzt die Galerien um den Verkauf von Prints.

Porträt von Edmond Rätzel, Gründer von GalleryDock, im dunklen Hemd vor orangefarbenem Hintergrund.

Edmond Rätzel – Gründer und Inhaber von GalleryDock
© Edmond Rätzel

GalleryDock erweitert die Ausrichtung seiner Online-Kundengalerie auf internationale Märkte. Seit dieser Woche richtet sich das Angebot auch an Fotografen und Filmemacher außerhalb Deutschlands. Im Mittelpunkt stehen die Präsentation von Fotos und Videos, die Abstimmung mit Auftraggebern und die digitale Übergabe der fertigen Aufnahmen. Mit der Erweiterung spricht das Unternehmen aus Hannover kreative Dienstleister an, die ihre Kundenkommunikation nach dem Shooting oder Filmprojekt online organisieren möchten.

Die seit Juni 2026 öffentlich verfügbare Software wird regelmäßig weiterentwickelt. Zu den inzwischen verfügbaren Funktionen zählt ein integrierter Online-Shop, über den Fotografen Prints innerhalb ihrer Galerie anbieten können. Damit verbindet GalleryDock die digitale Präsentation einer Bildserie mit einer Möglichkeit zum Verkauf gedruckter Fotos. Die internationale Ausrichtung erweitert den angesprochenen Nutzerkreis dieser Kombination aus Kundengalerie, Bildauswahl und Shop.

Für den fotografischen Arbeitsablauf ist vor allem die Phase zwischen Aufnahme und Übergabe relevant: Kunden müssen Bilder sichten, eine Auswahl treffen und die vereinbarten Ergebnisse erhalten. GalleryDock führt diese Schritte in einer Online-Galerie zusammen. Die Bildserie bildet dabei den gemeinsamen Bezugspunkt für Fotograf und Auftraggeber. Die Software richtet sich unter anderem an die Hochzeits-, Familien-, Porträt- und Businessfotografie sowie an Filmemacher.

Fotoauswahl und digitale Bildübergabe in einer Kundengalerie

Eine Online-Kundengalerie stellt die Aufnahmen eines Projekts in einem zusammenhängenden Rahmen bereit. Bei GalleryDock können Fotografen Bilder präsentieren, die Fotoauswahl mit ihren Kunden abstimmen und Aufnahmen zum Download freigeben. Passwortgeschützte Galerien ermöglichen einen gezielten Zugang für die jeweiligen Auftraggeber. Bildpräsentation, Auswahl und Übergabe bleiben dadurch einem gemeinsamen Projekt zugeordnet.

Die Fotoauswahl durch Kunden wird häufig als Online Proofing bezeichnet. Dabei geht es um die Abstimmung darüber, welche Aufnahmen ausgewählt werden sollen. Für Porträt- und Businessproduktionen kann diese Auswahl die Grundlage für die weitere Bearbeitung oder die abschließende Lieferung sein. Bei einer Hochzeits- oder Familiengalerie steht dagegen häufig die Sichtung einer umfangreicheren Bildserie im Vordergrund. Welche Bilder zur Auswahl und welche zum Download bereitstehen, hängt vom jeweiligen Auftrag und der Einrichtung der Galerie ab.

GalleryDock ergänzt diesen Ablauf um Funktionen für Filmprojekte. Filmemacher können Videos präsentieren und Video-Feedback in ihre Kundenabstimmung einbeziehen. Damit adressiert die Software neben der Fotografie auch Projekte, bei denen bewegte Bilder zur Übergabe gehören. Der Bezug zur jeweiligen Aufnahme bleibt bei der Präsentation und bei Rückmeldungen zentral. Die internationale Ausrichtung knüpft an diese Aufgaben an, die bei Foto- und Filmproduktionen unabhängig vom Standort des Dienstleisters entstehen.

Integrierter Bildershop ergänzt die Galerie um Printverkauf

Der integrierte Bildershop erweitert die Galerie um den Printverkauf. Fotografen können gedruckte Fotos im Zusammenhang mit den bereits präsentierten Aufnahmen anbieten. Für Kunden entsteht damit ein Weg von der Betrachtung einer Bildserie zur Auswahl eines Prints innerhalb derselben Galerie. Die Shopfunktion ergänzt die digitale Bildübergabe; ihr Einsatz lässt sich am Angebot des jeweiligen Fotografen und am konkreten Auftrag ausrichten.

Für die Einordnung des Angebots sind die einzelnen Arbeitsschritte entscheidend: Die Galerie dient der Präsentation, die Auswahlfunktionen unterstützen die Abstimmung, Downloads ermöglichen die digitale Übergabe und der Shop ergänzt den Verkauf von Prints. Bei Filmprojekten kommen Videopräsentation und Rückmeldungen zu Videos hinzu. GalleryDock bündelt diese Funktionen für Fotografen und Filmemacher, die ihre Arbeit nach der Produktion online an Kunden übergeben.

Gründer und Inhaber Edmond Rätzel führt GalleryDock als Einzelunternehmen in Hannover. Die Software ist rund um die Uhr online erreichbar. Die Bürozeiten am Unternehmensstandort beziehen sich auf persönliche Besuche und begrenzen den Online-Zugang zur Software nicht. Mit der internationalen Ausrichtung erweitert GalleryDock nun den Kreis der angesprochenen Kreativunternehmen. Informationen zum Produkt und zu den verfügbaren Funktionen stehen unter https://gallerydock.com/ bereit. Für Presseanfragen ist Edmond Rätzel über die im Newsroom hinterlegten Kontaktdaten erreichbar.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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GalleryDock ist eine Online-Kundengalerie für Fotografen und Filmemacher mit Sitz in Hannover. Die Software verbindet Bildpräsentation, Online Proofing, Fotoauswahl durch Kunden und digitale Bildübergabe. Zum Funktionsumfang gehören passwortgeschützte Galerien, Downloads, ein integrierter Bildershop für den Printverkauf sowie Videopräsentation und Video-Feedback. GalleryDock richtet sich unter anderem an Hochzeits-, Familien-, Porträt- und Businessfotografen. Das Einzelunternehmen wird von Gründer Edmond Rätzel geführt. Die Software ist rund um die Uhr online verfügbar.

Wirtschaftssektor:
Fotografie Software
gallerydock.com
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