Interactive Scape und DISPLAX sind zum ersten Mal auf der InfoComm in Indien vertreten

Für Interactive Scape ist es der erste Auftritt in Indien, wodurch das Unternehmen seine Präsenz in einem Markt erweitert, in dem seine Objekterkennungstechnologie bereits erfolgreich bei Unternehmen wie EY, Reliance und Accenture eingesetzt wird. Der Auftritt wird durch ein etabliertes lokales Partnernetzwerk unterstützt, zu dem unter anderem DVSI und Sigma AVIT gehören. Diese übernehmen die Installation vor Ort, die Wartung und den laufenden Service.

Scape X® und mehr am Stand TF32

Am Stand TF32 erwarten Sie die bewährten Premium-Multitouch-Produkte von Interactive Scape, brandneue Partnerschaftsmöglichkeiten auf dem indischen Markt und die neuesten Innovationen aus dem Scape X®-Universum. Im Mittelpunkt des Standes steht das rahmenlose 55"-Modell Scape X® Surfaces, das zum ersten Mal vorgestellt wird und eine völlig neue Produktkategorie einläutet: Es kombiniert PCAP-Multitouch und Objekterkennung mit präzisem Projection Mapping und verwandelt so Oberflächen, die keine Displays sind, in ein echtes High-End-Interaktionserlebnis.

Gemeinsam mit DISPLAX bringt Interactive Scape europäische Multitouch-Hardware und eine patentierte, KI-basierte Objekterkennung auf den boomenden indischen Markt. Dabei werden sie durch starke lokale Software und das Fachwissen der Partner vor Ort unterstützt.

Daneben haben Besucher:innen die Möglichkeit, die Scape-X®-Demoanwendung von Interactive Scape zu erkunden. Hierbei handelt es sich um eine interaktive Präsentation, welche die Kernfunktionen der Objekterkennung von Scape X® sowie das Leistungsspektrum der Technologie veranschaulicht. So erhalten Besucher:innen ein praktisches Verständnis, wie sich Scape X® an verschiedene interaktive Szenarien anpassen lässt – von Messen bis hin zu Markenräumen, von Museen bis hin zur Smart-City-Planung und vielem mehr.

Mit Scape X® Surfaces wird eine weitere Dimension eröffnet: inspirierende Demo-Apps reichen von einzigartigen Restauranterlebnissen über maßgeschneiderte wissenschaftliche Präsentationen bis hin zu unzähligen anderen Anwendungsmöglichkeiten, die darauf warten, entdeckt zu werden.

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Scape X® erobert den Indischen Markt

Auf der InfoComm India 2026 können AV-Integratoren, Distributoren und potenzielle Partner außerdem direkt erfahren, wie sie Scape X® vor Ort aufbauen und expandieren können:

BIS zertifiziert — Der Scape® Tangible 55" wird vollständig BIS-zertifiziert geliefert: keine Verzögerungen beim Import, keine unerwarteten Formalitäten.

— Der Scape® Tangible 55" wird vollständig BIS-zertifiziert geliefert: keine Verzögerungen beim Import, keine unerwarteten Formalitäten. Sonderpreise Indien — Eine speziell entwickelte Preisstruktur, um Zoll- und Steuerbelastung für Partner und deren Kunden so gering wie möglich zu halten.

— Eine speziell entwickelte Preisstruktur, um Zoll- und Steuerbelastung für Partner und deren Kunden so gering wie möglich zu halten. Scape X® EULA — Lizenzbedingungen, die auf eine faire und transparente steuerliche Behandlung ausgelegt sind, ohne versteckte Kosten.

— Lizenzbedingungen, die auf eine faire und transparente steuerliche Behandlung ausgelegt sind, ohne versteckte Kosten. Netzwerk vertrauenswürdiger Partner — Lokale Partner für Installation, Wartung und laufenden Support vor Ort.

Für Integratoren und Hersteller, die ihre eigene Produktlinie aufbauen möchten, kombiniert das Scape X® Certification-Programm DISPLAX-PCAP-Komponenten mit dem Scape X® Module. So entsteht eine skalierbare, in Indien hergestellte Multitouch-Lösung: Eine Produktionseinheit wird an Interactive Scape geschickt. Dort wird eine maßgeschneiderte Scape X® Engine trainiert. Danach können identische, Scape X®-fähige Displays in Indien in großem Maßstab hergestellt und verkauft werden. Es handelt sich um eine einmalige NRE-Investition für das Engine-Training. Diese bildet die Grundlage für ein skalierbares Produktgeschäft, bei dem die Scape X®-Technologie in jedes Gerät integriert ist.

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Lohnt sich der Besuch?

Besucher:innen am Stand TF32 können die Objekterkennung mit Scape X® hautnah erleben und selbst ausprobieren:

Erleben Sie Objekterkennung und Multi-User-Interaktion live und hautnah auf einem großformatigen Display.

live und hautnah auf einem großformatigen Display. Erfahren Sie, wie sich eine Demo-Anwendung auf zahlreiche Anwendungsfälle in der Praxis übertragen lässt – von Gestaltung bis Teamarbeit.

auf zahlreiche Anwendungsfälle in der Praxis übertragen lässt – von Gestaltung bis Teamarbeit. Erhalten Sie klare Antworten zu BIS-zertifizierten Lösungen sowie zur Scape X® Certification für lokale Entwicklung und Expansion .

sowie zur für . Treffen Sie das lokale Partnernetzwerk von Interactive Scape in Indien, darunter DVSI — ebenfalls mit einem Stand auf der InfoComm India 2026 vertreten.

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„Indien ist derzeit einer der spannendsten Wachstumsmärkte für interaktive Technologie, und wir sind stolz darauf, Scape X® hier zum ersten Mal persönlich vorzustellen. Wir haben bereits Projekte mit Marken wie EY, Reliance und Accenture umgesetzt und arbeiten mit erfahrenen lokalen Partnern wie DVSI und Sigma AVIT zusammen. Die InfoComm India ist die richtige Bühne, um gemeinsam mit DISPLAX an diese Dynamik anzuknüpfen.“ — Mike Rothmund, CEO @ Interactive Scape

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Event Details

Veranstaltung: InfoComm India 2026‍

Termine: 16.–18. September 2026

Veranstaltungsort: Jio World Convention Centre (JWCC), Bandra Kurla Complex, Mumbai

Stand: Jasmine Hall 1, Stand TF32

Aussteller: Interactive Scape und DISPLAX