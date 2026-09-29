Kostenfreies Webinar „ISO 26262 Toolqualifikation für KI-Tools – Machbar oder nicht erfüllbarer Wunschtraum?“

Ein besonders interessantes Webinar zum Thema „ISO 26262 Toolqualifikation für KI-Tools – Machbar oder nicht erfüllbarer Wunschtraum?“ findet am Donnerstag, den 08. Oktober 2026, um 10:00 Uhr (MEZ) statt und wird von Dipl.-Ing. Martin Heininger gehalten.

Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenfreien Webinar an und erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:

• Was ist eine Toolqualifikation nach ISO 26262?

• Warum wird eine Toolqualifikation gefordert?

• Welches Vorgehen definiert die ISO 26262 heute?

• Aktuelle Einsatzbeispiele von KI-Tools in der Entwicklung

• Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für den Einsatz von KI-Tools in ISO-26262-Projekten

Das Webinar beleuchtet die Anforderungen und Herausforderungen bei der Qualifikation von KI-gestützten Werkzeugen im Umfeld der funktionalen Sicherheit. Dabei werden sowohl die aktuellen Vorgaben der ISO 26262 als auch praxisnahe Lösungsansätze für den Einsatz von KI-Tools in sicherheitsrelevanten Entwicklungsprojekten vorgestellt.

Datum: 08. Oktober 2026

Uhrzeit: 10:00 Uhr (MEZ)

Sprache: Deutsch

Ort: Online

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich für das Webinar auch in Englischer Sprache um 14.00 Uhr (MEZ) anmelden

Hier Anmelden!

Die Verifysoft Technology GmbH, 2003 in Offenburg im Schwarzwald gegründet, hat sich über die Jahre als wichtiger Akteur im Bereich Software-Qualitätssicherung etabliert und ist kontinuierlich gewachsen. Jetzt hat das Unternehmen sein neues Zuhause im Flow gefunden: im flow1986, dem modernen Innovations-, Technologie- und Gründerzentrum im Herzen von Offenburg. Mit ihren Produkten wie dem Code-Coverage-Analyzer Testwell CTC++ sowie den Code-Komplexitätsmesswerkzeugen Testwell CMT++ und CMTJava bietet das Unternehmen einzigartige Produkte an, insbesondere durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Standards in der Softwaretechnik.