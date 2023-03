Kostenloses Webinar: Herausforderungen beim Einsatz von KI-Systemen in sicherheitsrelevanten Systemen

Verifysoft Technology GmbH, gegründet 2003 im Technologiepark Offenburg und bis heute dort ansässig, bietet neben Softwaretesttools auch Webinare und Seminare zu den Themen Softwaretesting, Code Coverage und Softwarequalität an. So auch am Donnerstag, 30.03.2023 um 10:00 Uhr MEZ das kostenfreie Webinar zum Thema „Herausforderungen beim Einsatz von KI-Systemen in sicherheitsrelevanten Systemen“