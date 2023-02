Requirements Engineering auf den Punkt gebracht: 1-tägiges Seminar am 03.05.2023

Die Komplexität von mechatronischen Systemen nimmt seit Jahren immer weiter zu. Mehr und mehr solcher Systeme werden auch in sicherheitskritischen Umgebungen eingesetzt. Diese Tendenzen erfordern verbesserte und neue Methoden bei der Entwicklung solcher Systeme.

Das Requirements Engineering ist eine dieser Methoden. Richtig angewandt, stellt es das Handwerkszeug zur Verfügung um Komplexität professionell zu beherrschen. Gleichzeitig werden Forderungen der Funktionalen Sicherheitsstandards ISO 26262, IEC 61508, ISO 25119, IEC 62304 etc. erfüllt.

Durch das Seminar werden Sie in der Lage sein, selbst gute Requirements zu schreiben. Sie lernen, warum und wie die Komplexität von Systemen mit Requirements beherrschbar bleibt und erhalten eine über lange Jahre praxiserprobte Checkliste. Damit sind Sie in der Lage effiziente Requirementsreviews durchzuführen und gleichzeitig die Forderungen der Funktionalen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Viele Übungen zum Formulieren von Requirements runden das Seminar ab.

Zielgruppe: Requirement Ingenieure, Systemarchitekten, Software- und Hardwareentwickler, Projektleiter, Funktionale Sicherheitsbeauftragte, Entwicklungsleiter

Unter folgendem Link können Sie sich für das Seminar, welches am Mi., 03.05.2023 in Memmingen stattfinden wird, verbindlich anmelden: https://www.verifysoft.com/de_seminar_requirements_engineering.html