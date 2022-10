Näher am Kunden: bpi Sales Performer unterstützt Vertriebsteam bei hülsta

„Die mobile CRM-Anwendung unterstützt hülsta in dem Bestreben, Prozesse stetig zu verbessern und die existierenden Daten noch besser zu nutzen. Ob Informationen zu Marktpartnern, Platzierungen oder Reklamationen, tagesaktuelle Daten und statistische Auswertungen: alle gewünschten Informationen sind sofort im Zugriff. So trägt der bpi Sales Performer mobile den Herausforderungen des digitalen Wandels Rechnung, schafft Synergieeffekte und erhöht die Transparenz in der täglichen Arbeit“, betont Benjamin Blanck, Director Business Innovation | Hülsta Digital.

Besonders beeindruckt haben ihn und seine Kolleg:innen die hohe Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit der Anwendung. Minimale Ladezeiten, Push-Benachrichtigungen und Offline-Inhalte sorgen für mehr Informationen und Transparenz.

Mit dem bpi Sales Performer setzt hülsta bereits auf ein zweites Tool aus dem Hause bpi. Bereits seit längerer Zeit ist die führende Branchenlösung bpi Publisher im Einsatz, die nun konsequent um das neue Mobile-System erweitert wurde.

Über bpi solutions

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozessintegration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.