LINC COACHING BOARD: Digital Coaching

Das LINC COACHING BOARD ist konzipiert als eine ganzheitliche Plattform, die Coaching in das digitale Zeitalter führt. Es kombiniert ein professionelles Whiteboard mit einem umfassenden Zugang zu den führenden Coaching-Methoden und Kommunikationsmodellen (über 400 Dokumente und Whiteboardvorlagen). Coaches und Coachees können sich in diesem virtuellen Raum treffen, interagieren und gemeinsam an persönlichen Entwicklungszielen arbeiten.

Individuelles Lernen und Entwicklung

Im Herzen des LINC COACHING BOARDS steht das Activity Center, in dem Coaches maßgeschneiderte digitale Lerninhalte, Impulse und Aufgaben freischalten können. Dieser individuelle Ansatz wird durch psychologisch fundierte Inhalte und Methoden unterstützt, um einen einzigartigen Lern- und Entwicklungsprozess für jeden Coachee zu gewährleisten.

Fortbildung für Coaches

Das Development Center dient als Ressourcenzentrum für Coaches, die ihre Fähigkeiten erweitern möchten. Es bietet Zugang zu einer breiten Palette an Coaching-Methoden, Videos, Podcasts und kompletten Seminar-Modulen, alle mit einem starken psychologischen Fundament.

Effizientes Coachee-Management

Das Coachee Management Portal des LINC COACHING BOARDS ermöglicht es Coaches, ihre Sitzungen effizient zu organisieren, Termine zu planen und Coaching-Programme zu strukturieren.

Integration des LINC PERSONALITY PROFILER

Eine Besonderheit des LINC COACHING BOARDS ist die Integration führender Persönlichkeitsanalysen wie dem LINC PERSONALITY PROFILER, wodurch Coaches und Coachees die Ergebnisse von Persönlichkeitsanalysen nahtlos in ihre Coaching-Prozesse einfließen lassen können.

Über LINC

LINC entwickelt als Spin off aus der Leuphana Universität Lüneburg seit 2015 innovative Ansätze für eine persönlichkeitszentrierte Arbeitswelt und ist ein führender Anbieter von digitalen Coaching-Lösungen. Unser Ziel ist es die Coaching- und Personalentwicklungspraxis durch innovative Technologien zu revolutionieren.

Weitere Information und ein Imagevideo zum LINC COACHING BOARD finden Sie hier: https://vimeo.com/934749733.

Kontakt für Medienanfragen:

Tanja Asmussen

PR-Management

+49 4131 227 0703

@email

www.linc-coachingboard.de

