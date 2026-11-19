F.N. Software Studios, Anbieter der Besucherverwaltung OnSite-Soft, startet ein Partnerprogramm. Gesucht werden selbstständige Handelsvertreter, Errichter von Sicherheitstechnik, IT-Systemhäuser und Berater, die Unternehmen mit Empfang, Werkstor oder vielen Fremdfirmen betreuen.

Partner können zwischen drei Modellen wählen. Vertriebspartner erhalten 20 Prozent vom Jahresbetrag im ersten Jahr, 10 Prozent im zweiten und dritten Jahr sowie 5 Prozent auf das Hardware-Startpaket. Wiederverkäufer kaufen mit 25 Prozent Dauerrabatt ein, ab zehn eigenen Kunden mit 30 Prozent. Empfehlungspartner, die nur einen Kontakt nennen, erhalten einmalig 10 Prozent vom ersten Jahresbetrag.

Die Teilnahme kostet nichts, es gibt keinen Mindestumsatz. Angebot, Vertrag, Einrichtung, Hardware und Support übernimmt OnSite-Soft. Partner erhalten eine Verkaufspräsentation, einen One-Pager, ein Vertriebshandbuch und einen eigenen Demo-Zugang, jeweils auf Deutsch und Englisch.

OnSite-Soft ersetzt das Besucherbuch aus Papier: Besucher melden sich per QR-Code am iPad an, bestätigen Sicherheitsunterweisungen mit Unterschrift und erhalten einen Ausweis. Im Notfall zeigt die Software, wer auf dem Gelände ist. Die Daten liegen auf Servern in Deutschland.

„Errichter und Systemhäuser sind ohnehin bei den Firmen, die eine Besucherverwaltung brauchen“, sagt Gründer Fabian Neumann. „Mit unserem Partnerprogramm verdienen sie daran jedes Jahr mit, ohne sich um die Technik kümmern zu müssen.“

Alle Konditionen, ein Rechenbeispiel und das Bewerbungsformular stehen unter https://onsite-soft.de/partner/