NIC Systemhaus erhält Re-Zertifizierung für ISO 9001 und 27001

Im Auditbericht hebt die Prüfgesellschaft Dekra unter anderem die gute Überwachung der Systeme, den fortlaufenden Verbesserungsprozess sowie die hohe Kundenzufriedenheit hervor.

Nachdem das NIC Systemhaus 2010 erstmals nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO/IEC 27001 zertifiziert wurde, stand im Juli 2022 ein großes Re-Zertifizierungsaudit an. Dabei überprüfte die Dekra Certification GmbH, ob der IT-Dienstleister mit Sitz in Göppingen die Vorgaben der entsprechenden Regelwerke in der Praxis wirksam umsetzt. Nach der mehrtägigen Auditierung folgte die Empfehlung der Prüfgesellschaft zur Aufrechterhaltung der ISO-Zertifizierungen. Mit der Re-Zertifizierung erlangt das Systemhaus im zwölften Jahr in Folge zwei bedeutsame Konformitätsnachweise.

Laut der offiziellen Dokumente wurden im NIC Systemhaus die Bereiche IT-Outsourcing, IT-Beratung, Managed Infrastructure, Security Services und IT-Support gemäß der Normen der Internationalen Organisation für Normung (ISO) zertifiziert. Während die erneute Zertifizierung nach der DIN EN ISO 9001 aufzeigt, dass sich der IT-Spezialist mit einem Qualitätsmanagementsystem permanent für die Qualitätssicherung einsetzt, bestätigt die DIN EN ISO/IEC 27001 als international anerkannter Standard die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen an ein Informationssicherheitsmanagement (ISMS). Letztere ISO-Norm konnten bislang nur wenige Systemhäuser erzielen, wodurch die Re-Zertifizierung für NIC an Bedeutung gewinnt.

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Re-Zertifizierung. Schließlich bestätigt sie das tägliche Engagement unseres Teams für die IT-Sicherheit und unsere hohe Dienstleistungsqualität“, erklärt NIC-Geschäftsführer Oliver Heer. „Besonders stolz sind wir auf die erneute ISO 27001 Zertifizierung, weil die Informationssicherheit für die zunehmende digitale Transformationen immer wichtiger wird. Die bewährten Methoden für Cybersicherheit wenden wir sowohl auf unseren eigenen Systemen als auch den unserer Kundinnen und Kunden wirksam an“, fügt Heer hinzu.