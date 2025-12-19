TRICERA energy GmbH

Unternehmen

Newsroom

TRICERA baut Batteriegroßspeicher-System für Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm

19. Dezember 2025, 14:15
Ulm,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

TRICERA energy und die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) haben einen Vertrag zum Bau eines Batteriegroßspeicher-Systems mit einer nutzbaren Kapazität von 21 MWh und einer Leistung von 10 MW unterzeichnet.

Batteriespeicher der TRICERA energy

© TRICERA energy GmbH

TRICERA energy, der Generalunternehmer (EPC) und Systemintegrator für Large-Scale-Batteriespeicheranlagen sowie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) als kommunaler Versorgungs- und Mobilitätsdienstleister der Städte Ulm und Neu-Ulm haben einen Vertrag zur Errichtung eines modernen und leistungsstarken Großbatteriespeichers unterschrieben.

Die Projektentwicklung der TRICERA energy ist in den ersten Schritten für die Erstellung und Einreichung des Bauantrags für das Batteriespeichersystem verantwortlich. Darüber hinaus tritt das Unternehmen als EPC für die Planung, Herstellung, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme des schlüsselfertigen, funktionalen Großbatteriespeichers auf. Die Anlage mit einer nutzbaren Kapazität von 21 MWh und einer Leistung von 10 MW soll der Primär- und Sekundärregelleistung dienen und zudem am Energiehandel teilnehmen.

„Mit dem Batteriespeichersystem schaffen wir zusätzliche Flexibilität für unser Energieportfolio. Wir können erneuerbare Energie gezielt speichern und bedarfsgerecht einsetzen. Das gilt insbesondere beim Einsatz für den Energiehandel. Damit stärken wir den wirtschaftlichen Einsatz von Photovoltaikstrom und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Energieversorgung die Bürgerinnen und Bürger“, so Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU.

Tim Müller, Geschäftsführer der TRICERA energy, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit SWU dieses innovative Projekt umsetzen zu dürfen. Das Batteriespeicher-Projekt mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm zeigt erneut, wie gut Stadtwerke und TRICERA zusammenpassen. Beim Gelingen der Energiewende nehmen Stadtwerke eine bedeutende Rolle ein. Umso schöner ist es zu sehen, wie aktiv das Thema dort vorangetrieben wird.“

Das Projekt in Ulm fügt sich bei der TRICERA energy nahtlos an bereits bestehende Projekte mit dem Stadtwerke-Verbund Trianel sowie den Stadtwerken in Schneeberg und Karlsruhe ein.

TRICERA

To a new era – das ist die Vision der TRICERA energy GmbH. Das nachhaltige Unternehmen mit Sitz in Freiberg und Dresden hat sich auf die Entwicklung, den Bau und Betrieb von mittleren (<500 kWh) bis großen (>2 MWh) Batteriespeichersystemen spezialisiert und ermöglicht somit eine optimierte, bedarfsgerechte und regenerative Energieversorgung. Das Kerngeschäft umfasst vier Kompetenzfelder: Engineering und Beratung, Projektentwicklung, Systemintegration sowie Wartung und technischer Betrieb. Mit 90 Mitarbeitenden bestehend aus führenden Expert:innen der Batteriebranche und langjähriger Erfahrung in verschiedenen Kompetenzfeldern ist TRICERA energy ein qualifizierter Partner, wenn es um die Energiewende geht. Bis zum heutigen Tag hat TRICERA 280 Megawatt-Stunden an Kapazität und 152 Megawatt an Leistung verbaut.

Wirtschaftssektor:
Erneuerbare Energien
https://tricera.energy
Kontakt
zum Newsroom »