TRICERA baut Batteriegroßspeicher-System für Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm

TRICERA energy, der Generalunternehmer (EPC) und Systemintegrator für Large-Scale-Batteriespeicheranlagen sowie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) als kommunaler Versorgungs- und Mobilitätsdienstleister der Städte Ulm und Neu-Ulm haben einen Vertrag zur Errichtung eines modernen und leistungsstarken Großbatteriespeichers unterschrieben.

Die Projektentwicklung der TRICERA energy ist in den ersten Schritten für die Erstellung und Einreichung des Bauantrags für das Batteriespeichersystem verantwortlich. Darüber hinaus tritt das Unternehmen als EPC für die Planung, Herstellung, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme des schlüsselfertigen, funktionalen Großbatteriespeichers auf. Die Anlage mit einer nutzbaren Kapazität von 21 MWh und einer Leistung von 10 MW soll der Primär- und Sekundärregelleistung dienen und zudem am Energiehandel teilnehmen.

„Mit dem Batteriespeichersystem schaffen wir zusätzliche Flexibilität für unser Energieportfolio. Wir können erneuerbare Energie gezielt speichern und bedarfsgerecht einsetzen. Das gilt insbesondere beim Einsatz für den Energiehandel. Damit stärken wir den wirtschaftlichen Einsatz von Photovoltaikstrom und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Energieversorgung die Bürgerinnen und Bürger“, so Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU.

Tim Müller, Geschäftsführer der TRICERA energy, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit SWU dieses innovative Projekt umsetzen zu dürfen. Das Batteriespeicher-Projekt mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm zeigt erneut, wie gut Stadtwerke und TRICERA zusammenpassen. Beim Gelingen der Energiewende nehmen Stadtwerke eine bedeutende Rolle ein. Umso schöner ist es zu sehen, wie aktiv das Thema dort vorangetrieben wird.“

Das Projekt in Ulm fügt sich bei der TRICERA energy nahtlos an bereits bestehende Projekte mit dem Stadtwerke-Verbund Trianel sowie den Stadtwerken in Schneeberg und Karlsruhe ein.