Strategische Allianz zwischen NIC Systemhaus GmbH und HELDELE GmbH für zukunftsfähige IT-Lösungen

Über die NIC Systemhaus GmbH

Seit der Firmengründung 2004 bietet die NIC Systemhaus GmbH mit Firmensitz in Göppingen einen IT-Komplettservice. Der Schwerpunkt des Systemhauses liegt in den Bereichen IT-Outsourcing, Managed Services und Co-Managing. Unabhängig von der Größe der Kunden und der Anzahl der IT-Arbeitsplätze sorgen 40 IT-Spezialisten für den sicheren und reibungslosen Betrieb von IT-Infrastrukturen. Individuell abgestimmte IT-Lösungen, IT-Beratung und IT-Sicherheitschecks von NIC verhelfen Unternehmen zu mehr Effizienz und Produktivität. Unabhängig davon, wo auf der Welt sich die Systeme befinden, im süddeutschen Raum, in Deutschland, in Europa oder dem Rest der Welt – die NIC Systemhaus GmbH kümmert sich vertrauensvoll darum.