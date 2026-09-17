Scality stellt Maestro vor

Während Cloud- und Managed-Service-Provider ihre Backup-as-a-Service-Angebote (BaaS) zunehmend skalieren, stehen sie vor einer zentralen operativen Herausforderung: der effizienten Verwaltung einer beständig wachsenden Zahl dezentraler Objektspeicher- Implementierungen an Kundenstandorten. Jede dieser Umgebungen erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Wartung sowie eine zuverlässige Abstimmung der Kapazitätsdaten mit den Abrechnungsprozessen.

Scality , ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für Dateninfrastrukturen und skalierbare Speicherlösungen im Zeitalter der KI, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Scality Maestro bekannt gegeben. Die Fleet-Management-Plattform wurde speziell für Service Provider entwickelt, die eine große Anzahl von Scality ARTESCA Objektspeicher-Implementierungen im Auftrag ihrer Kunden betreiben.

Die Verwaltung verteilter Objektspeicher-Infrastrukturen in großem Maßstab stellt deutlich höhere Anforderungen als der Betrieb einer einzelnen Implementierung. Service Provider benötigen eine zentrale Plattform, über die sie den Systemzustand ihrer gesamten Infrastruktur überwachen, Firmware- und Software-Updates ausrollen und die Kapazitätsauslastung über sämtliche Kundenstandorte hinweg verfolgen können, ohne hierfür VPN-Tunnel zu den einzelnen Kundenumgebungen einrichten zu müssen. Mit der zunehmenden Skalierung von BaaS-Angeboten auf eine wachsende Zahl von Standorten entwickelt sich diese operative Herausforderung zu einem entscheidenden Faktor für die Skalierbarkeit.

Gemeinsam mit Cloud- und Service-Provider-Partnern (SCSP) entwickelt, wird Scality Maestro inzwischen in Kundenumgebungen produktiv eingesetzt und bietet Service Providern:

Zentrale Überwachung des Systemzustands und Alarmierung über die gesamte Scality-ARTESCA-Flotte hinweg

End-to-End-Management bis hinunter auf die Hardware-Ebene, einschließlich ARTESCA Software-Upgrades sowie Server-Firmware-Updates

Aggregierte Daten zur Kapazitätsauslastung über sämtliche Kundenimplementierungen hinweg, die eine automatisierte Pay-as-you-go-Abrechnung ermöglichen

Eine Out-of-Band Konnektivitätsarchitektur, die VPN-Anforderungen überflüssig macht, da sämtlicher Datenverkehr von ARTESCA zu Maestro und niemals in umgekehrter Richtung erfolgt

Unterstützung für Unternehmen, die ARTESCA über Niederlassungen oder verteilte Edge-Standorte hinweg verwalten

Im Rahmen unseres Backup-as-a-Service-Angebots betreiben und verwalten wir mehrere Scality ARTESCA-Implementierungen an wichtigen Kundenstandorten in Großbritannien und Irland. Vor der Einführung von Maestro musste jede Umgebung separat verwaltet werden, mit eigenen Logins, VPN-Tunneln, manuellen Update-Zyklen und monatlichen Kapazitätsberichten, die aufwendig manuell erstellt wurden. Maestro ermöglicht uns nun eine zentrale Übersicht der gesamten Flotte. Software-Updates, die bislang mehrere Stunden Arbeitsaufwand erforderten, lassen sich zentral überwachen. Gleichzeitig können wir unsere Flotte erweitern, ohne den personellen Aufwand für den operativen Betrieb entsprechend erhöhen zu müssen. Es ist bereits absehbar, dass Maestro Effizienz und Skalierbarkeit unseres Servicebetriebs deutlich verbessern wird. — Dominic McLouglin, CEO, Autodata

Obwohl Maestro in erster Linie für den SCSP- und MSP-Markt entwickelt wurde, eignet sich die Plattform gleichermaßen für Unternehmen, die ARTESCA an mehreren Standorten einsetzen - sei es am Edge, in Niederlassungen oder aber als Teil einer verteilten Daten- und Sicherungsinfrastruktur.

Sobald sich Implementierungen über mehrere Standorte hinweg erstrecken, erreichen Unternehmen einen operativen Wendepunkt: Tools, die für einen einzelnen Standort gut funktionieren, lassen sich bei Dutzenden oder Hunderten von Standorten nicht mehr effizient einsetzen. Maestro bietet die zentrale Managementlösung, die für einen effizienten Betrieb in diesem Maßstab erforderlich ist.

Service Provider, die auf Basis von Scality ARTESCA BaaS-Angebote entwickeln, betreiben Infrastrukturen in einem Maßstab, der leistungsfähige und professionelle Management-Tools erfordert. Maestro wurde gemeinsam mit unseren SCSP-Partnern entwickelt, um die zentralen operativen Herausforderungen ihres täglichen Geschäfts zu adressieren - mit zentraler Transparenz, automatisiertem Management sowie integrierten Abrechnungsfunktionen für den effizienten und nachhaltigen Betrieb von Managed Services. Der Verzicht auf VPN-Verbindungen und Anpassungen der Netzwerkkonfiguration auf Kundenseite war von Anfang an eine zentrale Anforderung. — Thomas Danan, Sr. Product Director, Scality