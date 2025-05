SEEBURGER präsentiert neu gedachte Integrationsplattform für die digitale Transformation

SEEBURGER AG

SEEBURGER ist ein weltweit agierender Anbieter von Integrationssoftware und -services. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, Komplexität zu reduzieren, Automatisierung zu beschleunigen und digitale Transformation in großem Maßstab umzusetzen. Die SEEBURGER Business Integration Suite (BIS) ist eine modulare, KI-gestützte Plattform, die Anwendungen, Partner und Daten über Cloud-, On-Premises- und hybride Umgebungen hinweg verbindet. Mit BIS Hub für intuitive Low-Code-Integration, BIS Server für enterprise-taugliche Steuerung und Accelerator Services für praxisorientierte Unterstützung deckt SEEBURGER ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien ab: darunter EDI, APIManagement, MFT, SaaS-Integration und ERP-Orchestrierung. Gegründet 1986 in Deutschland und bis heute in Familienbesitz, betreut SEEBURGER mit über 1.200 Mitarbeitenden weltweit mehr als 14.000 Kunden.