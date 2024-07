Regalraum gewinnt vierfach beim Best of Design-Award von Schöner Wohnen

Regalraum, bekannt für innovative Lösungen im Bereich der modularen Regalsysteme und Wandregale, kann sich über einen herausragenden Erfolg freuen: Gleich vier Produkte von Regalraum wurden mit dem renommierten Best of Design Award von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnet. Der Best of Design Award gilt als eine bedeutende Auszeichnung in der Wohnbranche und prämiert Produkte, die sich durch einzigartiges Design, innovative Funktionen und hochwertige Verarbeitung auszeichnen.

Die Gewinner des Best of Design Awards

Das MAXX Regalsystem (siehe Bild oben) überzeugt durch Modularität, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und beeindruckende Stabilität durch Metallrahmen. Das System bietet nicht nur eine praktische Lösung für die Aufbewahrung verschiedenster Gegenstände, sondern überzeugt auch durch sein modernes und ansprechendes Design.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das LIUM Hängeregalsystem. Es besticht durch seine elegante Kombination aus filigranem Aluminiumrahmen und schwarzen Einlegeböden. Seine Besonderheit ist das innovative Stecksystem, das eine flexible Anpassung in Länge und Breite ermöglicht. Die Knotenelemente aus pulverbeschichtetem Zinkguss sorgen für Stabilität und werden in Italien hergestellt. Das Regalsystem lässt sich individuell an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen.

Das CLOS-IT Regalsystem für den Kleiderschrank erhielt ebenfalls den begehrten Award. Das System bietet mit seinen anpassbaren Fachböden, Trägersäulen und Kleiderstangen eine ideale Lösung für die Organisation von Kleidung und Accessoires. Regalraum legt großen Wert auf hochwertige und langlebige Materialien. Das System bleibt flexibel, da einzelne Teile austauschbar und individuell anpassbar sind.

Neben diesen Produkten wurde auch das BOY Wandboard Color ausgezeichnet. Dieses zeichnet sich durch seine Belastbarkeit und die große Auswahl an trendigen Farben aus, die für einen modernen und individuellen Look im Wohnraum sorgen. Das Wandboard eignet sich ideal für Nischen und passt perfekt zum Monochrome-Trend. Zudem kann es nach Maß zugeschnitten werden.

„Wir sind überaus stolz darauf, dass gleich vier unserer Produkte mit dem Best of Design Award von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnet wurden. Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für Qualität, Funktionalität und Design.“ Claudia Dolle | CEO von REGALRAUM

Mehr Informationen

Bei allen Fragen zu unseren Regalsystemen, Wandregalen und dem Award stehen wir Ihnen gerne per Mail oder telefonisch zur Verfügung.