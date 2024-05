Familienfreundlich und erfolgreich: Regalraum schafft Raum für Frauen in der Führung

Aktuelle Statistiken zeigen, dass in Deutschland nur 28,9 % der Führungspositionen mit Frauen besetzt sind. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich im unteren Drittel. Vor diesem Hintergrund setzt Regalraum, ein auf modulare Regalsysteme spezialisiertes E-Commerce-Unternehmen, ein Zeichen für Gleichberechtigung und Frauenförderung in der Wirtschaft.

Das Unternehmen wurde 2009 von der dreifachen Mutter Claudia Dolle gegründet, die bis heute als Geschäftsführerin tätig ist. Unter ihrer Leitung hat Regalraum nicht nur innovative Produkte entwickelt, sondern auch ein Arbeitsumfeld geschaffen, das Frauen in Führungspositionen unterstützt und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht. Der Erfolg spricht für sich: Ein Team von mittlerweile 21 Office-Mitarbeitenden und ein stabiles Wachstum zeigen die positiven Auswirkungen dieser Arbeitskultur. Bemerkenswert ist, dass 66,7 % des Führungsteams bei Regalraum aus Frauen besteht.

„Als ich Regalraum gründete, wollte ich nicht nur Raum schaffen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Ich wollte eine Plattform bieten, auf der auch Frauen führen, gestalten und inspirieren können“, sagt Claudia Dolle. Zum Führungsteam gehören neben ihr eine Online-Marketing-Direktorin und vier Teamverantwortliche, davon zwei Frauen und zwei Männer. Alle weiblichen Führungskräfte sind Mütter und arbeiten in Teilzeit, was die flexible Arbeitskultur bei Regalraum unterstreicht.

Ein besonderes Highlight von Regalraum ist der 3D-Regalkonfigurator , mit dem Kunden ihre Regal- systeme individuell anpassen können. Größe, Dekor, Material und Elemente lassen sich mit wenigen Klicks auswählen, was eine persönliche Gestaltung ermöglicht. Regalraum ist stolz darauf, sowohl in Deutschland als auch international Kunden mit maßgeschneiderten Regalsystemen zu bedienen. Jedes Produkt wird in hoher Qualität und zu fairen Preisen angeboten.

Durch das Engagement für exzellente Produkte, eine vorbildliche Unternehmensführung und einzigartige Kundenerfahrungen setzt Regalraum.com Maßstäbe. Claudia Dolle und ihr Team laden Sie ein, Teil dieser inspirierenden Reise zu werden.

