Schwäbische Soßenkunst Wilde Hilde gewinnt internationale Great Taste Awards.

Bei der diesjährigen Verleihung der renommierten Great Taste Awards der „Guilt of fine Foods“ Academy in London, die mit den „Oscars“ nur in der Feinkostbranche zu vergleichen sind, wurde der aus Burgrieden, Nähe Laupheim bei Ulm ansässige, Ketchup- und Soßenhersteller Wilde Hilde mit gleich zwei seiner Soßen ausgezeichnet.