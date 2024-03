8. März - Internationaler Frauentag - Gleichberechtigung noch nicht überall durchgesetzt

Der jährlich am 8. März begangene Tag erinnert uns daran, dass der Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung in allen Lebensbereichen noch lange nicht zu Ende ist.

Die Realität vieler Frauen ist nach wie vor von Ungleichheiten geprägt, sei es in der Arbeitswelt, beim Zugang zu Bildung oder im Kampf gegen Gewalt in all ihren Formen. Es ist alarmierend zu sehen, dass Diskriminierung und Ungerechtigkeit gegenüber Frauen nicht nur ein globales Phänomen sind, sondern auch direkt vor unserer eigenen Haustür existieren.

Diskriminierung und Ungleichbehandlung wurzeln tief in überholten gesellschaftlichen Vorstellungen und Strukturen. Um diese zu überwinden, müssen wir nicht nur die Frauen stärken, sondern auch aktiv an der Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung arbeiten. Ein glücklicher Mensch, der im Einklang mit sich selbst lebt, leistet einen positiven Beitrag für die Gesellschaft. Deshalb müssen wir auch die Ursachen von Diskriminierung und Gewalt bekämpfen und nicht nur die Symptome.

„Als Coach ist es mir ein besonderes Anliegen, auf die Bedeutung von innerer Stärke und Selbstverwirklichung hinzuweisen. Viele Frauen tragen tief sitzende Glaubenssätze in sich, die ihnen das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Es ist wichtig, diesen Frauen Werkzeuge in die Hand zu geben, um ihre eigene Stärke zu erkennen und sich für ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse einzusetzen“, erklärt die zertifizierte Mentaltrainerin Snjezana Bacher.

„Es ist an der Zeit, die Gesellschaft zu sensibilisieren und zu verändern, um ein Klima der Gleichberechtigung und des Respekts zu schaffen. Wir müssen gemeinsam an der Stärkung der Frauen arbeiten und gleichzeitig uns selbst helfen, unsere neuen Überzeugungen zu erkennen und zu leben“, fordert Bacher und ruft zum aktiven Handeln auf: „Der Internationale Frauentag soll nicht nur ein Anlass zur Anerkennung sein, sondern auch eine Aufforderung zur aktiven Veränderung in unserer Gesellschaft. Stärken wir gemeinsam die Stimme der Frauen und setzen wir ein Zeichen, dass Frauen in jeder Form wertvoll sind“.

