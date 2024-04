Lilija Mamotenko - Nominiert für die Wedding King Awards

Lilija Mamotenko, Hochzeitsplanerin und Freie Traurednerin von "Deine Hochzeitsmacherei" in Nürnberg, ist stolz darauf, als Nominierte für die diesjährigen Wedding King Awards 2024 in der Kategorie der besten Freien Traurednerin Deutschland Süd aufgestellt zu sein. Ihr Ziel ist es, den begehrten Titel nach Nürnberg zu holen und die Hochzeitslandschaft mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer langjährigen Erfahrung zu bereichern, um unvergessliche Momente zu schaffen.

Die Reise zu den Wedding King Awards 2024 hat begonnen!

Die Awards umfassen sechs verschiedene Kategorien, in denen die ersten Auszeichnungen im Rahmen der Vorentscheide verliehen werden. Fotografen, Videografen, Musiker, DJs und Brautmoden-Geschäfte sind ebenfalls nominiert und haben die Möglichkeit, sich online zu präsentieren. Das Onlinevoting beginnt am 7. April 2024, und am 14. April 2024 findet die große Verleihung der Vorentscheide statt. Jede Stimme zählt, denn das Publikum fungiert als Jury.

Es ist eine Gelegenheit, die besten Hochzeitsdienstleister Deutschlands kennenzulernen und für persönliche Favoriten abzustimmen. Die Wedding King Awards sind ein Publikumspreis, bei dem jede Stimme zählt. Verpassen Sie nicht die Chance, Teil dieser wichtigen Jury in der Branche zu sein!

Die Wedding King Awards und ihre Nominierten sind das ganze Jahr über präsent. Mit den Vorentscheiden im Frühjahr, den Online-TV-Sendungen des Wedding Wednesday Magazins und einem spektakulären Award-Abend am 3. November 2024 in der Kölner Flora werden die besten Hochzeitsdienstleister gefeiert und sichtbar gemacht.

Verpassen Sie nicht das Live-Interview mit den Nominierten der Wedding King Awards 2024!

Die Interviews mit den Nominierten wurden bereits durchgeführt, und die Spannung steigt, während das Finale der Wedding King Awards 2024 näher rückt. Die Einblicke in die Welt der herausragenden Hochzeitsdienstleister waren faszinierend und inspirierend.

Für alle, die das Live-Interview verpasst haben oder es noch einmal erleben möchten, steht es nun online zur Verfügung. Tauchen Sie ein in die Welt der Hochzeitsbranche und erfahren Sie mehr über die faszinierenden Menschen hinter den Kulissen. Lassen Sie sich von ihren Geschichten und ihrem Engagement für die perfekte Hochzeit begeistern.

Die Magie der Kennenlerngeschichten

Lilija Mamotenko, die Freie Traurednerin aus Nürnberg, hat sich auf die Kennenlerngeschichten der Brautpaare spezialisiert. Mit viel Einfühlungsvermögen und einem feinen Gespür für Details schreibt sie diese Geschichten in einem einzigartigen Stil, der die Herzen der Zuhörer berührt. Durch ihre Fähigkeit, die Persönlichkeiten und Beziehungen der Brautpaare authentisch widerzuspiegeln, schafft sie unvergessliche Momente voller Emotionen und Magie.

Eine Berufung als Segen

Für Lilija Mamotenko ist ihre Arbeit mehr als nur ein Beruf – es ist ihre Berufung. Mit viel Geschick und einem unvergleichlichen Talent verwandelt sie die Hochzeiten ihrer Kunden in wahrhaftige Traumhochzeiten. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft für ihre Arbeit machen sie zu einem wahren Segen für jedes Brautpaar, das sich für ihre Dienste entscheidet.

Abstimmung für Lilija Mamotenko bei den Wedding King Awards 2024

Für Lilija Mamotenko steht nun eine aufregende Zeit bevor. Von 7. April bis 12. April haben Interessierte die Möglichkeit, für sie beim Voting der Wedding Kings Nominees 2024 abzustimmen. Mit der Unterstützung ihrer Fans und Kunden hofft sie, den Titel als beste Freie Traurednerin Deutschlands nach Nürnberg zu holen und damit ihre Leidenschaft und ihr Talent für die Welt sichtbar zu machen.

Der Link zum Voting der Wedding King Awards 2024 ist ab dem 7. April online verfügbar! Nehmen Sie teil und stimmen Sie für Ihre Favoriten in verschiedenen Kategorien ab, um Ihre Stimme für die besten Hochzeitsdienstleister Deutschlands abzugeben. Verpassen Sie nicht die Chance, Teil dieser wichtigen Jury in der Hochzeitsbranche zu sein und vor allem den Titel nach Nürnberg zu holen!