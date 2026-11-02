Love My Puppy veröffentlicht kostenlosen Hundefutter-Check: „Darf mein Welpe das fressen?“

Love My Puppy, Anbieter druckbarer Pläne für Haushalte mit einem neuen Welpen, hat heute einen kostenlosen Dog Food Safety and Life-Stage Checker veröffentlicht. Das Tool funktioniert wie eine interaktive Futtertabelle für Welpen: Halter geben ein Lebensmittel ein und sehen, ob es unbedenklich ist, nur in kleinen Mengen in Ordnung ist oder ob sofort der Tierarzt angerufen werden sollte – jeweils mit der Quelle hinter der Antwort.

So funktioniert der Lebensmittel-Check

Ein Lebensmittel nach dem anderen. Bei gemischten Gerichten bittet das Tool darum, jede Zutat einzeln zu prüfen.

Zwei Ausgangslagen. Halter wählen, ob sie ein Lebensmittel nur füttern möchten oder ob der Hund es bereits gefressen hat.

Klare nächste Schritte. Hat der Hund ein vom Tool markiertes Lebensmittel bereits gefressen, verweist die Seite an den Tierarzt oder an eine von zwei rund um die Uhr erreichbaren Giftnotruf-Hotlines für Tiere. Außerdem listet sie auf, was bereitliegen sollte: das Gewicht des Hundes, was gefressen wurde, ungefähr wie viel und wann sowie die Verpackung oder das Etikett.

Kein Raten. Ein Lebensmittel, das nicht in der Liste steht, gilt nicht als unbedenklich. Bei verschluckten Gegenständen, Medikamenten, Reinigungsmitteln und Pflanzen erscheint ein Hinweis, sofort anzurufen, statt einer Lebensmittel-Antwort.

Prüfung des Futters im Napf

Der zweite Teil des Tools führt Halter durch den Hinweis „complete and balanced“ (Alleinfuttermittel), der auf Säcken und Dosen mit Hundefutter aufgedruckt ist. Halter gleichen die auf dem Etikett genannte Lebensphase (Welpe, im Wachstum oder ausgewachsen) mit dem Alter ihres Hundes ab und sehen, ob das Futter passt. Die Prüfung stützt sich auf die Nährstoffprofile der AAFCO.

Der Checker ist kostenlos im Webbrowser nutzbar und erfordert keine Registrierung. Wer eine gedruckte Übersicht möchte, kann mit seiner E-Mail-Adresse die Puppy Kitchen Emergency Card anfordern. Sie fasst auf einer Seite die Lebensmittel zusammen, bei denen sofort angerufen werden sollte, dazu beide Notrufnummern und die Angaben, die bereitliegen sollten. Die Karte kommt per E-Mail, zusammen mit einem kurzen wöchentlichen Newsletter, der auf das Alter des Hundes abgestimmt ist. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

„Die meisten panischen Suchanfragen, von denen wir hören, beginnen gleich: Der Welpe hat sich etwas von der Küchentheke geschnappt, und jeder im Haushalt hat eine andere Meinung“, sagt Michael Northcutt, „Certified Pet Therapy Specialist“ bei Love My Puppy. „Wir wollten eine Seite, die eine klare Antwort gibt und zeigt, woher sie stammt. Wenn die richtige Antwort ‚Ruf den Tierarzt an‘ lautet, sagt die Seite das auch. Sie ersetzt keinen Tierarzt, und sie wurde gebaut, damit Halter schneller bei einem landen.“

Der Checker bietet ausschließlich allgemeine Informationen. Er nennt keine unbedenklichen Mengen und beurteilt keine einzelnen Hunde. Love My Puppy empfiehlt Haltern, vor der Einführung neuer Lebensmittel ihren Tierarzt zu fragen, besonders bei jungen Welpen.