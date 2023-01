Um keine Erkältung zu riskieren, sollten Hunde beim Gassigehen immer in Bewegung gehalten werden. Baden in eisig kalten Gewässern oder Seen sollte tabu sein. Hundehalter sollten darauf achten, dass ihre Haustiere keine übermäßig großen Mengen an verunreinigtem Schnee fressen und auf eisglatten Wegen nicht ausrutschen. Bei älteren, kranken oder Tieren mit wenig Fell bietet sich das Tragen von Hundebekleidung an, damit sie im Freien nicht frieren müssen.