THE FLAG Frankfurt mit neuer Führungsstruktur: Marco Tauscher übernimmt Position des Cluster General Managers

Zum 1. Januar 2025 übernimmt Marco Tauscher (46) die neu geschaffene Position des Cluster General Managers für THE FLAG Frankfurt. In dieser Rolle verantwortet er die strategische und operative Leitung der Hotels und Serviced Apartments an den beiden Standorten der Mainmetropole: Das West M. nahe der Alten Oper mit 228 Zimmern sowie das Oskar M. in der Nähe zur Europäischen Zentralbank mit 68 Apartments.

Marco Tauscher, gelernter Hotelfachmann und Diplom Hotelier, bringt langjährige Erfahrung in der Hotellerie mit. Er ist bereits seit September 2019 als General Manager des Oskar M. ein fester Bestandteil der Unternehmensgruppe THE FLAG. Vor seiner Tätigkeit bei THE FLAG war er unter anderem für die renommierte NH-Hotelgruppe und Lindner Hotels in leitenden Positionen tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Marco Tauscher einen erfahrenen Branchenkenner für diese verantwortungsvolle Position gewinnen konnten. Herr Tauscher kennt sowohl den regionalen Markt als auch unser Unternehmen bereits hervorragend. Damit bringt er die besten Voraussetzungen mit, um die Hotels und Serviced Apartments in Frankfurt erfolgreich weiterzuentwickeln und unsere Gäste nachhaltig zu begeistern“, betont Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von THE FLAG.

THE FLAG ist ein familiengeführtes deutsches Unternehmen, das Wohnlösungen für Studenten, junge Berufstätige, Geschäftsreisende und Senioren in Deutschland, der Schweiz, Spanien und den Vereinigten Staaten entwickelt, verwaltet und auch betreibt. Mit einem Portfolio von derzeit 25 Immobilien und nahezu 3.000 hochwertigen, zentral gelegenen Apartments bietet THE FLAG spezialisierte Wohnformen für unterschiedliche Lebensphasen. Zusätzlich begegnet das Unternehmen mit innovativen Well-being- und Longevity-Programmen, erstmals eingeführt am spanischen Standort Estepona, der steigenden Nachfrage zu Wohlbefinden und gesundheitsorientierter Lebensführung.