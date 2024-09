Mónica Gimeno neue General Managerin von THE FLAG Costa del Sol

THE FLAG Costa del Sol begrüßt Mónica Gimeno als neue General Managerin. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie übernimmt sie ab sofort die Leitung des in der Nähe von Marbella gelegenen Hotels. Gimeno verfügt über fundierte Expertise im Hotelmanagement und in der strategischen Weiterentwicklung von Hotelbetrieben, die das Haus nachhaltig bereichern werden.

Durch ihren Master-Abschluss in Ernährung und Diätetik wird sie zudem die Wellbeing-Programme des Hotels mit Schwerpunkt Longevity gezielt weiterentwickeln und ausbauen. Ihr Fachwissen in diesem Bereich wird dazu beitragen, das Angebot um zusätzliche gesundheitsorientierte und ernährungsbewusste Komponenten zu erweitern, damit Gäste ihren entspannten Urlaubstraum an der Costa del Sol erleben und sich gleichzeitig den ganzheitlichen Programmen ihres Wohlbefindens widmen können.

Vor ihrem Wechsel zu THE FLAG Costa del Sol war Mónica Gimeno unter anderem als Hotelmanagerin bei Ilunion Hotels in Fuengirola und Mijas tätig. Zudem sammelte sie wertvolle umfassende Erfahrungen bei Barceló Hotels und dem Hotel Guadalmina in Marbella.

THE FLAG Costa del Sol eröffnete im März 2023, und die Geschäftsführung hatte die Führung des Hauses im Juni 2024 neu geregelt. „Wir freuen uns auf Mónica Gimeno, weil sie die geeignete Kandidatin ist, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung des anspruchsvollen Gästeangebots voranzutreiben, insbesondere im wachsenden Markt des Bereichs Wellbeing und Gesundheit mit Schwerpunkt Longevity“, sagt Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin der Hospitality-Gruppe THE FLAG.