Neues Spar-Ticket: Autofrei zu den Highlights am Lago Maggiore

Das malerische Uferstädtchen Stresa mit seiner sonnenverwöhnten Promenade. Das Kloster Santa Caterina del Sasso, ein Ort, der so entrückt auf einem Felsenvorsprung liegt, dass er –nähert man sich ihm per Schiff – beinahe über dem Wasser zu schweben scheint. Laveno mit seinem Hausberg, dem Sasso del Ferro. Das Gipfel-Belvedere bietet spektakuläres Panorama über Alpengipfel und Oberitaliens Seen bis in die Poebene hinein. Und dann Verbania, die „Hauptstadt“ des Lago Maggiore an der Borromäischen Bucht. Hier locken die Giardini Botanici der Villa Taranto. Für Kenner gehört der Park mit über 20 000 Pflanzenarten zu den schönsten Botanischen Gärten der Welt. All diese Orte lassen sich auch ohne Auto bequem erreichen – mit den Schiffen der Navigazione Laghi, mit Linienbussen, mit der Schwebebahn.

Bequeme Reiseplanung

Während Urlauber bislang alle Tickets einzeln erwerben und sich selbst um einen praktikablen Fahrplan kümmern mussten, lädt jetzt das -Ticket Maggiore Centro für alle eingebundenen Verkehrsmittel zu einem entspannten Ausflugstag ein. „Damit wollen wir unsere Gäste ermuntern, mehr von unserem Territorium zu entdecken und auch während eines Kurzurlaubs sowohl die piemontesische als auch die lombardische Seite des Lago Maggiore kennenzulernen“, sagt Anna Maria di Sessa, Direktorin des Konsortiums Lago Maggiore. „Mit dem Ticket, das Interessenten auf unserer Website (www.visit-lakemaggiore.com) buchen und den Fahrplänen, die sie dort aufrufen können, ist die Reiseplanung so bequem, dass es naheliegt, den eigenen Wagen am Hotel oder auf dem Campingplatz stehen zu lassen und den See einen ganzen Tag lang vom Wasser aus zu erleben – also auf die schönste und authentischste Weise.“ Mit der Einführung des Tickets sei aber auch die Hoffnung verbunden, den individuellen Autoverkehr rund um den See einzuschränken und den Tourismus am Lago Maggiore in nachhaltigere, umweltschonendere Bahnen zu lenken, betont di Sessa.

Zum Beispiel ab Stresa

Konzipiert sind die Kombitickets für eine Tagesrundreise, die an jedem der eingebundenen Orte begonnen und nach Belieben unterbrochen werden kann. Lediglich für die Reiserichtung – mit oder gegen den Uhrzeigersinn – müssen sich Nutzer am Start entscheiden, da jede Teilstrecke nur einmal zurückgelegt werden darf. So lässt sich ein Ausflugstag beispielsweise am Vormittag in Stresa beginnen. Per Schiff geht es von dort nach Santa Caterina del Sasso, etwa 15 Minuten dauert die Überfahrt. Anschließend ist genügend Zeit, um das Kloster und seine kleine Kirche mit dem romanischen Turm und dem barocken Inneren in aller Ruhe zu besichtigen. Danach geht es mit dem Linienbus nach Laveno und in Laveno mit der Schwebebahn zum Belvedere auf dem Sasso del Ferro. Oben angekommen lässt sich eine Pause mit großartiger Aussicht einlegen. Wieder unten angelangt, wird die Reise mit dem Linienschiff fortgesetzt. 20 Minuten – dann legt das Schiff in Verbania Intra an. Die Villa Taranto lässt sich vom Anleger aus leicht zu Fuß, alternativ mit einer kleinen Fähre in wenigen Minuten erreichen. Im 16 Hektar großen Park haben Ausflügler reichlich Zeit, Magnolien, Azaleen, Rosen, Eukalyptus und all den anderen Exoten zu bewundern, bevor es mit dem vorletzten oder letzten Schiff des Tages zurück nach Stresa geht. Eine Stunde Abendstimmung auf dem See – so klingt der Ausflugstag aus.

Online buchbar, in zwei Varianten

In zwei Varianten wird das Kombinationsticket Maggiore Centro angeboten. Die Variante A zum Preis von 29 Euro für Erwachsene und 19 Euro für Kinder bis zwölf Jahre schließt sämtliche Fahrstrecken, nicht aber den Eintritt in die Gärten der Villa Taranto ein. Version B des Tickets kostet 38 Euro für Erwachsene und 25 Euro für Kinder und inkludiert den Besuch der berühmten Gartenanlage. Einen Preisvorteil bietet vor allem das 38-Euro-Ticket. Im Vergleich zum Einzelerwerb aller Fahr- und Eintrittskarten bleiben sieben Euro mehr im Portemonnaie. Buchbar ist das Ticket über www.visit-lakemaggiore.com/de/maggiore-centro/. Sämtliche Inhalte der Seite sind auch auf Deutsch verfügbar.