Personailia: Rüdiger C. Hollweg wird neuer GM für THE FLAG Costa del Sol

Das Familienunternehmen THE FLAG freut sich, Rüdiger Hollweg als General Manager für THE FLAG Costa del Sol begrüßen zu dürfen. Der gelernte Hotelkaufmann und Executive Master of Business Administration (EMBA) verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der internationalen Hospitality-Branche. Davor war er unter anderem als General Manager für die Kempinski Hotel Gruppe in Spanien, China und Jordanien tätig.