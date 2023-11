Hilfe für unseren Wald mit Planet Tree - Familieninitiative engagiert sich für die Aufforstung mit Baumspenden

Sehr geehrte Damen und Herren,

„In diesem Jahr schenken wir uns nichts“. So steht es auf der Verpackung eines kleinen, im Schwarzwald handgefertigten Tannenbäumchens auf Rollen, das diesen Satz in einer Sprechblase munter in die Welt hinausposaunt. Der Beschenkte jedoch, der dieses kleine Tannenbäumchen aus Holz erhält, wird schnell bemerken, dass es mit diesem Satz nicht ganz so ernst gemeint ist. Denn zusammen mit dem Tannenbäumchen kommt ein Zertifikat im DIN A5 Format daher, gedruckt auf Graspapier, auf dem der Beschenkte seinen Namen wiederfindet: Für ihn wurde ein Baum gepflanzt. Die Koordinaten der Pflanzfläche findet er auch auf dem Zertifikat und ganz oben steht dann auch der Name der Person, die ihm dieses schöne Geschenk gemacht hat.

Ja, ganz gewiss, da kommt Freude auf. Und wer dieses Zertifikat mit dazugehöriger Baumpflanzung ohne den kleinen Tannenbaum verschenken möchte, kann das auch tun. Das Zertifikat zur Baumpflanzung hat dann ein DIN A4 Format und kann zum Selbstausdruck bestellt werden, oder gedruckt auf Graspapier in dunkelgrüner Urkundenmappe oder im Holzrahmen. Er oder sie hat aber auch die Möglichkeit, auf der Seite www.planet-tree.de aus einem ausgewählten Fundus an Geschenkideen das Passende für Mama, Papa, Oma, die Kinder oder die beste Freundin auszusuchen.

Und das Beste: Mit jedem ausgewählten Geschenk, das immer einen starken Bezug zum Thema Wald hat, wird ein Baum gepflanzt – entsprechendes personalisiertes Zertifikat liegt jedem Geschenk bei.

Unser Wald braucht dringend unsere Hilfe, das hat sich Planet Tree bei Beginn vor drei Jahren auf die Fahnen geschrieben. Und die Hilfe aus der Bevölkerung hat bewiesen, gemeinsam können wir etwas bewirken. Bisher fast 300.000 gepflanzte Bäume sind ein schönes Ergebnis für unser aller Engagement. Wer mehr über Planet Tree erfahren möchte und wer die Initiatoren sind, wird auf deren Homepage fündig. Reinschauen lohnt sich.

