Nachhaltigkeit strategisch umsetzen: We Impact als Wegweiser für zukunftssicheres Wirtschaften

Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen zu etablieren kann herausfordernd sein. Ohne ein strukturiertes System verlaufen sich auch die größten Anstrengungen häufig im Sande. Dies führt dazu, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) oder das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) von Unternehmen als Last anstatt als Chance wahrgenommen werden. Das im Auftrag des Bundesumweltministeriums entwickelte Nachhaltigkeits-managementsystem We Impact bietet Unternehmen eine praxisorientierte Lösung, um die Anforderungen nicht nur zu bewältigen, sondern sie als Chance zu nutzen.

Gerade kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) sind häufig indirekt über ihre Lieferkette von den gesetzlichen Vorgaben betroffen und stehen vor der Frage, wo sie beim Nachhaltigkeitsmanagement beginnen sollen. Viele fühlen sich von den Anforderungen überfordert und sind damit konfrontiert, umfangreiche bereichs- und abteilungsübergreifende Strukturen und Prozesse zu etablieren. Hier unterstützt We Impact: Das zweistufige System bietet Unternehmen jeder Größe einen Fahrplan, um Nachhaltigkeitsaspekte systematisch in die betrieblichen Abläufe zu integrieren. So bereitet es gezielt auf regulatorische Anforderungen vor.

Darüber hinaus bedeutet Nachhaltigkeitsmanagement auch Zukunftsfähigkeit. Themen wie Mitarbeitendenpartizipation, Ressourceneffizienz oder Klimaanpassung helfen nicht nur, Risiken zu minimieren und Kosten zu sparen. Sie schaffen auch neue Möglichkeiten für Innovationen und Marktpositionierung. So kann beispielsweise eine bessere Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bei Banken, die ihre Finanzierungsentscheidungen zunehmend an diesen Kriterien ausrichten, zu günstigeren Kreditkonditionen führen. „Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet nicht nur Pflichterfüllung. Es ist ein strategisches Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, wirtschaftlich stabil, sozial verantwortungsvoll und ökologisch nachhaltig zu agieren“, so Daniel Worm, Leiter der We Impact Geschäftsstelle.