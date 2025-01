Ausgebuchte Retreats, zufriedene Kunden

Seit mehr als zwei Jahren bietet die etablierte Online-Plattform www.findyourretreat.de Retreat-Anbietern die Möglichkeit, eigene Retreats zu vermarkten. Gebucht wird nicht anonym über die Plattform, sondern direkt beim Anbieter. Retreat-Veranstalter und Kunde stehen also in persönlichem Kontakt. Das schafft Nähe und Vertrauen. Vor allem in einer Zeit, in der Kundenvertrauen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren im Retreat-Business zählt. Damit es aber wirklich zur Buchung kommt, ist heute mehr denn je ein professionelles Marketing unabdingbar. Mit dem eigens entwickelten Programm RETREAT MASTERY bietet Sabine Peavy, Gründerin von find your retreat und Spezialistin für Retreat-Vermarktung, Teilnehmer:innen einen Fahrplan für die Planung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Retreats. In sechs Modulen lernen sie unter anderem, einen individuell zugeschnittenen Marketingplan zu erstellen und neue Angebote zu launchen. Dabei werden vor allem Maßnahmen wie Newsletter, Storytelling, Pressearbeit sowie Blogmarketing behandelt. Direkt in die Umsetzung kommen die Retreat-Veranstalter auch in Sachen Landingpages, SEO-Grundlagen und Upselling. Wichtige Muster und Vorlagen erhalten sie zudem im Modul Recht, in dem von Experten wichtige Rechtsgrundlagen im Retreatbereich vermittelt werden, um Haftung, Schadensersatz und unzufriedene Kunden zu vermeiden.

RETREAT MASTERY ist als reiner Online-Kurs oder begleitet von Live-Calls buchbar. Das reine Online-Programm kostet 1.248 Euro zzgl. MwSt. Es ist für Selbstlerner geeignet. Sie können jederzeit mit dem Kurs beginnen. Die Starttermine für den begleiteten sechswöchigen Online-Kurs sind: 30.04.2025 und 22.10.2025. Dieser richtet sich vor allem an Retreat-Leader mit dem Wunsch nach Unterstützung und individueller Klärung von Fragen. Der Kurs ist für 1.699 Euro zzgl. MwSt. buchbar. In beiden Programmen erhalten die Teilnehmer:innen den Eintrag ihres eigenen Retreats für ein Jahr auf www.findyourretreat.de, Zudem erscheinen sie in der Suche für vier Wochen auf den ersten Plätzen und partizipieren an allen Vorteilen des find your retreat Soul Networks sowie der etablierten Community für Retreat-Anbieter. Weitere Informationen zum Inhalt und Buchungshinweise finden sich unter https://www.findyourretreat.de/retreat-mastery/.

Wer sich nicht direkt auf die mehrwöchige Reise in RETREAT MASTERY begeben will, wählt zum Einstieg den 2,5 stündigen Online-Workshop für Retreat-Anbieter „Elevate your Retreats“ an den Terminen 30.01.2025 oder 30.09.2025 jeweils von 9 bis 11:30 Uhr via Zoom und zum Preis von 249 Euro zzgl. MwSt. Ziel des Kurses mit Sabine Peavy ist es, die eigene Marketingstrategie zu optimieren und damit die Zielgruppe effektiver zu erreichen. Die Teilnehmer:innen erhalten unter anderem einen eigenen Marketingplan sowie ein Konzept für eine Retreat-Landingpage, die wirklich verkauft. Die Buchungsdetails stehen unter https://www.findyourretreat.de/elevate-your-retreats/ zur Verfügung.