So geht Partnersuche heute: Top-Marken flirten auf Deutschlands einzigem virtuellen Kooperations-Speeddating

An einem einzigen Tag haben Marketingentscheider aus unterschiedlichsten Branchen die Möglichkeit, in einem virtuellen Kooperations-Speeddating mit acht selbst ausgewählten Gesprächspartnern in Kontakt zu treten. Ihr Ziel: potenzielle Kooperationsmöglichkeiten erkunden. Auf dem CO-BRANDS-Portal können die Teilnehmer die Profile der anderen einsehen und im Voraus per Mausklick Video-Meetings mit ihren Wunschpartnern arrangieren. Eine innovative Matchmaking-Software analysiert alle Profile und gibt Empfehlungen für Partner mit einem hohen Kooperations-Fit. Die Online-Meetings finden direkt im Veranstaltungsportal statt. In den Networking-Pausen, die in Chat-Gruppen stattfinden, sowie während einer virtuellen Abendveranstaltung besteht die Gelegenheit, zusätzliche Kontakte zu knüpfen und bestehende Kooperationsansätze zu vertiefen.

Das Ziel der CO-BRANDS besteht darin, schnell und effizient passende Kooperationspartner zu identifizieren, um gemeinsame Kooperationsprojekte zu starten. Dabei können nicht nur reine Barter-Deals, sondern auch Kooperationen mit Geldfluss vereinbart werden. Diese können die Vermarktung von Online- und Offline-Medien, Paketbeilagen, Lizenzen, Sponsoring, Testimonial-/Influencer-/Blogger-Kooperationen, Media for Revenue/Equity oder CSR-Kooperationen umfassen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 400 Euro pro Person, für Spätbucher 500 Euro (jeweils zzgl. MwSt.). Repräsentanten von Marken aus der Konsumgüterindustrie profitieren von einem Vorteilspreis in Höhe von 100 Euro. Die Registrierung, Informationen zu den angemeldeten Unternehmen und das gesamte Programm sind auf dem Veranstaltungsportal unter https://co-brands.de/ verfügbar.