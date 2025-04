Sopro Bauchemie - Erfolg mit konstantem Partner über mehr als 20 Jahre

Trotz der sehr unterschiedlichen räumlichen und logistischen Rahmenbedingungen sorgen wir mit intensiver Vorplanung und routinierter Ausführung dafür, dass die Markenbotschaft überall gleichwertig ankommt. Handwerk toppt digital. Die Kundschaft braucht wenig bewegte Bilder, drängt sich aber interessiert um die dreidimensionalen Anwendungsmodelle, die detailliert und zum Anfassen zeigen, wie‘s mit dem richtigen Sopro-Produkt bei Isolierung, Kammbett und Fliesenfugen funktioniert. Mehr als 100 unterschiedliche Modelle sind permanent im Umlauf und ziehen massiv Publikum.

so umfangreich: ... ist der Bedarf an Displays, Dummys, Anschauungsmodellen, dass wir ihm frühzeitig mit der Einrichtung einer eigenen Entwicklungswerkstatt begegneten. Dort werden nach definierter Aufgabe Prototypen funktionsspezifisch geplant, getestet und gebaut, oft Hand in Hand mit den Sopro-„Musterbauern“. Mobile Leuchtstelen mit Glitzereffekt, ein Gießmodell fürs Guinness-Buch der Rekorde, ein begehbares Buch. Unikate, Kleinserien, immer aktuell, handlingsoptimiert und zuverlässig gewartet. Besonders knifflige Messestanddetails werden in der Werkstatt 1:1 vorgerichtet; Fahrzeugflotten für Promotionaktionen tourtauglich ausgerüstet und gebrandet. Da strukturiertes Arbeiten fürs mobile Präsentieren immer auch produktgerechte Verpackung und organisierte Lagerhaltung voraussetzt, werden auch diese Disziplinen von hier aus verantwortlich gesteuert.

praktisch, zeitsparend und budgetschonend: ... ist die Einbindung aller Projekte in die übergreifende Leistungsbreite der ISINGERMERZ-Werkstätten. Unter einem Dach kann alles mit Holz, Metall, Kunststoff, Lack und Strom selbst gemacht werden. Mit traditionell sauberer handwerklicher Detailarbeit oder CAD-basierter Präzisionsfräsung. Werbetechnische Veredelungen vom Folienschnitt bis zum Großformatdruck

ergänzen die Palette der Möglichkeiten. Das All-in-one vermeidet auf jeden Fall Zeitstress auf beiden Seiten. Alternativlos für die kontinuierliche Abwicklung ist aber auch die Verfügbarkeit

eines fest etablierten und zentral geführten Teams in Produktion und Montage. Ständig anziehendes Arbeitsvolumen und parallele Veranstaltungen an weit verzweigten Orten verlangen immer wieder flexible Anpassung der Manpower.

Und nun?

Tausende Quadratmeter Messestandfläche wurden mit Tonnen an Material bebaut, in zehntausenden Arbeitsstunden beeindruckende Resultate geschaffen. Wir sind überzeugt, Sopro auf dem Weg zum Markterfolg geholfen zu haben. Wir haben erlebt, wie offene Kommunikationsfähigkeit, personelle Beständigkeit und Konsequenz in der Markenführung einen erfolgreichen Prozess fördern. „Auch nach den vielen Jahren kann ich mich noch immer für die Kreativität, Qualität und Zuverlässigkeit von ISINGERMERZ begeistern – ein absolut professioneller Partner“, resümiert Marketingleiter Lutz Reitemeier aus Sicht des Kunden.