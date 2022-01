Auszeichnung „Digitaler Ort Niedersachsen“ für Linstep Software GmbH aus Oldenburg

Mit einer App auf dem mobilen Gerät Formulare ausfüllen und zum Server hochladen, Informationen zentral dokumentieren und auswerten, Prozesse kontrollieren und optimieren: Die web- und serverbasierte Software macht die Verwendung von Excel-Tabellen und Papierformularen völlig überflüssig.

Mit der mobilen App werden digitale Wartungsprotokolle, Checklisten, Arbeitsanleitungen und Reinigungspläne nach dem Ausfüllen direkt an einen Datenbankserver gesendet. Durch die Dokumentation sämtlicher Daten an zentraler Stelle werden Fehlfunktionen von Anlagen, zu optimierende Kühl- und Lagerprozesse oder Hygienemängel sofort entdeckt. Individuell angelegte Workflows oder Eskalationsstufen werden bei Bedarf ausgelöst, um erforderliche Qualitäts- und Hygienestandards in der Produktion zu erfüllen.

