Mit den Erfolgen aus 2024 im Rücken: Die Black Knight GmbH schreitet zuversichtlich ins neue Jahr

Leipzig, Januar 2025. Heldenhafte Momente, Teamentwicklung und der tatkräftige Einsatz für die Demokratie: Fragt man die Gründer des sächsischen Sicherheitsdienstleisters nach ihren unternehmerischen Highlights des vergangenen Jahres, muss das Duo nicht lange überlegen. Um trotz der vielen schlechten Nachrichten aus aller Welt mit einer guten Prise Optimismus ins neue Jahr zu blicken, möchten sich die Unternehmer vor allem die Dinge in Erinnerung rufen, die gut gelaufen sind, und ihre Mitmenschen dazu einladen, sich im Rückblick ebenfalls auf die positiven Momente zu fokussieren.

Ausgezeichnete Vielfalt

Ein Höhepunkt des letzten Jahres war der Gewinn des Unternehmerpreises Sachsen in der Sonderkategorie „FOKUS X – Integration und Inklusion“. „Diese Auszeichnung ehrt unser Engagement für Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion“, so Ramin Al Khakani, einer der beiden Geschäftsführer. „Als Unternehmen, das Integration als Kernwert versteht, sind wir stolz darauf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unterschiedliche Hintergründe und Perspektiven gesehen und geschätzt werden – und uns genau diese Bemühungen auch zu wirtschaftlichem Erfolg führen.“

Starke Partnerschaften und Projekte

Die Beteiligung an der Kampagne „Wahl ist nicht egal – Demokratie braucht Demokraten“ von „Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e.V.“ war ein weiterer erreichter Meilenstein. „Die Teilnahme an der Kampagne war ein wichtiger Schritt für uns. Gemeinsam mit unserem Team haben wir uns erstmals vor die Kamera gestellt und ein klares Statement für demokratische Werte gesetzt“, resümiert Al Khakani.

Zahlreiche soziale Projekte, wie der Aktionstag „Genial Sozial“, bei dem Schülerinnen und Schülern Einblick in den Arbeitsalltag gewährt wird, wurden aktiv von der Firma unterstützt und begleitet.

Investitionen in die Zukunft

Die kontinuierliche Weiterbildung des gesamten Teams hatte auch 2024 hohe Priorität. So haben beispielsweise alle Führungskräfte in einem zweitägigen Seminar ihre Kompetenzen im Teammanagement vertieft und wertvolle Impulse für die alltägliche Arbeit gesammelt. Die eigens gegründete Black Knight Akademie ermöglicht es den Teammitgliedern außerdem, sich zeit- und ortsunabhängig in einer breiten Massen an Themen eigenständig weiterzubilden, darunter beispielsweise Konfliktbewältigungs- und Deeskalationstrainings. Durch diese und viele weitere Schulungsinitiativen setzen die Unternehmer darauf, dass auch in Zukunft ein starkes und souveränes Team die Basis allen Handelns bildet.

Helden des Alltags

„Besonders stolz sind wir auf die herausragenden Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Geschäftsführer Husein Abdulla. Im letzten Jahr haben Teammitglieder mehrmals in brenzligen Situationen schnell gehandelt und damit Menschen vor großem Schaden bewahrt – auch außerhalb der Arbeitszeit. Erst Anfang November konnte durch das schnelle Eingreifen während eines Brandes in einem Leipziger Wohnblock Schlimmeres verhindert werden. „Ihr Engagement und ihre professionelle Reaktion zeigen, wie wichtig unsere Investitionen in regelmäßige Schulungen und Notfalltrainings sind“, so Abdulla.

Ein Blick nach vorne

Mit diesen Erfolgen im Rücken ist das Unternehmen voller Elan ins neue Jahr gestartet. „Unsere Pläne für 2025 umfassen weitere Investitionen in modernste Sicherheitstechnik, die Stärkung unserer internen Ausbildungsangebote und den Ausbau unseres gesellschaftlichen Engagements“, verrät Al Khakani. Zu Beginn des neuen Jahres wurde Al Khakani zum Vorstandsmitglied für die Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e.V. gewählt – ein erfolgreicher erster Schritt in die selbstgesetzte Zielrichtung. „Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kund:innen, Partner:innen und Mitarbeitenden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Gemeinsam machen wir die Welt ein Stück sicherer.“

