Conduktor schließt 30-Millionen-Dollar-Runde der Serie B ab

Conduktor, die führende, auf Daten-Streaming spezialisierte Enterprise Data Management (EDM)-Plattform, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von RTP Global angeführt, mit Beteiligung von M12 (Microsofts Venture Fund), Ansa und Accel, die Conduktors Serie-A-Runde anführten.

Da Unternehmen weiterhin Daten in einem noch nie dagewesenen Tempo generieren, wird die Herausforderung der Verwaltung und Skalierung von Echtzeit-Datenarchitekturen immer größer. Streaming ist entscheidend für die Entscheidungsfindung und den Betrieb unternehmenskritischer Anwendungen. Es treibt den Datenfluss in Unternehmen voran und liefert sichere, qualitativ hochwertige Informationen für neue und zukünftige Anwendungsfälle - einschließlich KI.

Conduktor überbrückt die Lücke zwischen Dateninfrastruktur und operativer Exzellenz und gibt Unternehmen mit einer einzigartigen Proxy-basierten Lösung die Kontrolle über ihre Daten direkt an der Quelle. Indem die Lösung Daten abfängt, bevor sie in das System eindringen, stellt sie von Anfang an einen qualitativ hochwertigen, konformen Datenfluss sicher und verhindert so frühzeitig Probleme. Dieser sogenannte „Shift Left“-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, die Datenqualität und -kontrolle bereits in einem früheren Stadium der Pipeline zu berücksichtigen und so die Risiken in den nachgelagerten Phasen zu reduzieren. Durch die No-Code-Integration und die mehrschichtigen Richtlinien können Firmenproblemlos ihre Sicherheit und Richtlinien überprüfen und einhalten, ohne den Anwendungscode zu ändern.

Mit der Finanzierung wird Conduktor die Expansion in den USA sowie die Produktentwicklung vorantreiben. So können mehr Unternehmen den wachsenden Anforderungen an Echtzeitdatengerecht werden, um auf ihrem Weg zur digitalen Transformation wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus festigt Conduktor seine Position an der Spitze eines globalen Stream-Processing-Marktes, der voraussichtlich von 22,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 185 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird.

„Bevor es Conduktor gab, fehlte den Unternehmen die Flexibilität, ihre Daten-Streaming-Strategie so zu definieren und zu implementieren, dass sie wirklich auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Geschäftsziele abgestimmt war“, sagt Nicolas Orban, CEO und Mitbegründer von Conduktor. „Sie waren gezwungen, Kompromisse einzugehen, die ihr Potenzial einschränkten. Das ist genau das, was wir mit unserem unabhängigen Layer ändern wollen.