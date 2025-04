Revolution im Vertragsmanagement: Das französische KI-Startup Tomorro sammelt 25 Millionen Euro ein und expandiert nach Deutschland

KI-Lösung für mehr Effizienz und Umsatzpotenziale

Vertragsmanagement kostet Unternehmen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Im Durchschnitt sind 4,6 Mitarbeiter an einem Vertrag beteiligt, davon 1,8 externe Fachkräfte. Tomorro bietet für alle Mitarbeiter endlich eine zentrale Plattform, die alle Unternehmensbereiche, die an einer Vertragserstellung beteiligt sind, verbindet, Arbeitsabläufe automatisiert und so Vertragsprozesse um ein Vielfaches effizienter macht. Die Software ermöglicht es Unternehmen, durch aktives Vertragsmanagement neue Umsatzpotenziale zu erschließen. „Tomorro ist eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Tools, die unsere Sales, Legal-, Finance- und Procurement-Teams nutzen und erzeugt endlich eine zentrale Vertragsablage,“ sagt Senay Gurel, Group General Counsel vom Payment-Service Ingenico.



Prominente Investoren und mehr als 300 Kunden



Die Expansion wird von einem renommierten Investorenkonsortium getragen, angeführt von XAnge und Acton Capital – einem deutschen Investor mit großer juristischer Expertise. Auch Adelie und Founders Future unterstützen die Mission von Tomorro. Die bisherigen Investoren HenQ, Resonance, Financière Saint-James und Motier Venture haben durch ihre erneute Teilnahme an dieser Runde ihr Vertrauen in das Unternehmen unterstrichen.



Tomorro hat bereits mehr als 300 namhafte Kunden, darunter Nestlé, WWF, Ingenico und Sneakergigant Veja. In Deutschland sind unter anderem der Payroll-Automatisierungsanbieter Lano und das Social Commerce Unternehmen Atolls (u.a. Betreiber von mydealz) an Bord. Das Unternehmen plant, sein Team in Deutschland kurzfristig um vier neue Mitarbeiter zu erweitern und in Köln ein zentrales Office zu etablieren.



„In Frankreich zählen wir über 300 zufriedene Kunden. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren genauso viele Unternehmen in Deutschland mit unserem Contract Lifecycle Management Tool zu supporten. Die Nachfrage ist schon jetzt riesig“, sagt Fabre.