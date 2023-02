Das Geschäft des Personaldienstleisters PREUSSEN PERSONAL AG kann dauerhaft fortgeführt werden

Hannover, 31.01.2023 – Sanierung gelungen: Das Geschäft der Preussen Personal AG wird dauerhaft fortgeführt. Mit Wirkung ab dem 2. Februar 2023 übernimmt die TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH mit Hauptsitz in Essen alle insgesamt rund 172 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und steht den vormaligen Kunden der Preussen Personal AG künftig als neuer leistungsstarker Vertragspartner zur Verfügung. Mit mehr als EUR 350 Mio. Umsatz (2022), rd. 9.000 Mitarbeitenden und mehr als 10.000 anspruchsvollen Unternehmenskunden zählt TEMPTON zu den führenden Personaldienstleistungsunternehmen in Deutschland. Der vorläufige Gläubigerausschuss hat der geplanten Übernahme bereits zugestimmt. Die Standorte in Telgte und Greven bleiben erhalten. Über die näheren Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Das mittelständische Zeitarbeitsunternehmen Preussen Personal AG hatte im November 2022 beim Amtsgericht Münster einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Seitdem haben Rechtsanwalt Frank Stanitzke (Rechtsanwälte Dr. Funk und Dr. Tenfelde) als Bevollmächtigter gemeinsam mit Dipl.-Kfm. Alexander Worstbrock (Unternehmensberatung Worstbrock) sowie Martin Gehlen (Kanzlei WILLMERKÖSTER) als vorläufiger Sachwalter die Geschäftsführung bei der operativen Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen unterstützt und überwacht. Gemeinsam wurde ein strukturierter Investorenprozess durchgeführt, der jetzt mit der Übernahme durch TEMPTON abgeschlossen wurde.

Frank Stanitzke als Bevollmächtigter der Preussen Personal AG: „Es ist immer eine Herausforderung, in Zeiten einer unternehmerischen Krise Perspektiven zu entwickeln und Lösungen zu erarbeiten. Umso erfreulicher ist es dem Unternehmen und den betroffenen Menschen eine Chance eröffnen zu können.“

Alexander Worstbrock als Sanierungsberater: „Es hat sich bei der Preussen Personal AG wieder gezeigt, dass die Eigenverwaltung ein sinnvolles Sanierungsinstrument für eine Neuausrichtung in einer Krisensituation sein kann. Umso wichtiger ist es, frühzeitig die Krise zu erkennen, den richtigen Weg einzuschlagen und die Sanierungsinstrumente zu nutzen.“

Martin Gehlen als Sachwalter: „Unser gemeinsames Ziel war es, die Sanierungschancen zu nutzen, die die Eigenverwaltung bietet. Das ist gemeinsam erfolgreich gelungen. Mit der Übernahme durch TEMPTON bestehen jetzt klare Zukunftsperspektiven. Ich wünsche dem gesamten Team alles Gute für den Neuanfang und bedanke mich bei allen Beteiligten für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Kontakt :

WILLMERKÖSTER

Meike Ostrowski

MAIL: @email