IFA 2024:  TELEFUNKEN und ETON Soundsysteme verkünden Partnerschaft für hochwertige Audioprodukte

Frankfurt am Main/Delbrück/Berlin, 10. September 2024 – Die TELEFUNKEN Licenses GmbH und die ETON Soundsysteme GmbH, eine Tochter des deutschen Automobilzulieferers paragon GmbH & Co. KGaA, haben im Rahmen der IFA 2024 ihre neue Lizenzpartnerschaft im Bereich hochwertiger Audioprodukte bekanntgegeben. Unter der Marke TELEFUNKEN werden voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 zwei Modelle hochwertiger Bluetooth Over-Ear Kopfhörer sowie True-Wireless-Stereo (TWS) Earbuds auf den Markt kommen. Alle Audioprodukte werden exklusiv in der EU sowie in Norwegen, Liechtenstein, Schweiz und Großbritannien unter der Marke TELEFUNKEN vertrieben - zunächst online und anschließend parallel im stationären Handel. Das Produktportfolio wird im Bereich Kopfhörer und Lautsprecher auf Home-Hi-Fi, Home-Cinema, Desktop-Audio und Mobile-Audio ausgeweitet werden.



Philippe Maugeais, Geschäftsführer der TELEFUNKEN Licenses GmbH: „Die ETON Soundsysteme GmbH und die paragon-Gruppe passen mit ihren technisch ausgefeilten und modernen Produkten im Audiobereich optimal zu TELEFUNKEN. Ihre langjährige Expertise sowohl in der Automotive-Großserie als auch in der Lautsprecher-Manufaktur kombiniert mit German Engineering machen sie für uns zum prädestinierten Lizenzpartner. Mit ihnen knüpfen wir an die lange TELEFUNKEN-Historie im Audiosegment an, wollen unsere Position europaweit sowie darüber hinaus im digitalen wie stationären Fachhandel weiter stärken und die Audio-Produkte unter der Marke TELEFUNKEN gemeinsam in die Zukunft führen.“



„paragon hat alle Kompetenzen an Technik und Fertigungs-Know-how im Haus, um innovative und emotional bewegende Consumer-Produkte mit den gleichen hohen Qualitätsstandards anzubieten, die wir seit über 30 Jahren aus der Automobil-Branche erfüllen“, sagt Klaus Dieter Frers, Gründer von paragon und Geschäftsführer der ETON Soundsysteme GmbH. „Und mit TELEFUNKEN haben wir einen traditionsreichen Branding-Partner gewonnen, den die Leidenschaft für deutsche Ingenieurskunst genauso antreibt wie uns. Mich berührt diese Partnerschaft besonders, da mich TELEFUNKEN in Heilbronn schon damals bei meinen ersten Schritten in die Elektronik als Schüler unterstützt hat, was schließlich zu meinem Berufsanfang bei der AEG-TELEFUNKEN in Frankfurt und Seligenstadt führte.“



Über TELEFUNKEN Licenses GmbH

Seit ihrer Entstehung im Jahr 1903 steht die Marke TELEFUNKEN für die Grundprinzipien des deutschen Ingenieurwesens, hochwertige Qualität und Innovationen. Die Markenrechte werden heute von der TELEFUNKEN Licenses GmbH, Frankfurt/Main, gehalten, einem Gruppenunternehmen der Gordon Brothers Group, Boston/USA. TELEFUNKEN Licenses GmbH betreibt ein erfolgreiches internationales Markenlizenzgeschäft. Die Unternehmen der TELEFUNKEN Partner Allianz, ein weltweites Netzwerk von selbstständigen Lizenznehmern von TELEFUNKEN, entwickeln und vertreiben in der Tradition dieser Markenwerte eine große Bandbreite von Produkten unter anderem in den Bereichen TV, Video, Audio, Haushaltgeräte.



www.telefunken.com



Über Gordon Brothers Group

Seit 1903 unterstützt Gordon Brothers Kreditgeber, Managementteams, Berater und Investoren dabei, den Wandel voranzutreiben. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine leistungsstarke Kombination aus Fachwissen und Kapital und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen auf Einzel- oder ganzheitlicher Ebene in vier Dienstleistungsbereichen: Bewertung, Verwertung, Finanzierung und Investitionen. Ob zur Förderung des Wachstums oder zur Begünstigung der strategischen Konsolidierung: Gordon Brothers arbeitet mit Unternehmen im Einzelhandels-, Gewerbe- und Industriesektor zusammen, um maximale Liquidität zu gewährleisten, Vermögenswerte bestmöglich zu nutzen und Verbindlichkeiten zu reduzieren. Das Unternehmen führt jährlich Veräußerungen und Bewertungen im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar durch und stellt Kunden, die sich in einer Transformation befinden, sowohl kurz- als auch langfristiges Kapital zur Verfügung. Gordon Brothers vergibt Kredite und investiert in Marken, Immobilien, Inventar, Forderungen, Maschinen, Ausrüstung und andere Vermögenswerte, sowohl gemeinsam als auch einzeln, um seinen Kunden über seine marktführenden Dispositions- und Bewertungsdienstleistungen hinaus Liquiditätslösungen anzubieten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über mehr als 30 Niederlassungen auf fünf Kontinenten.



www.gordonbrothers.com





Über ETON Soundsysteme GmbH

Seit 1983 steht ETON für kompromisslosen Sound dank deutscher Ingenieurskunst. Mit hochwertigen Produkten frei von Esoterik, aber vollgepackt mit patentierten Technologien und exklusiven Materialien, hat sich ETON als Chassis- und Soundsystemhersteller für High-End-Lautsprechermanufakturen und Lieferant für Luxus-Automarken über 40 Jahre hinweg einen Namen gemacht. Die ETON Soundsysteme GmbH ist heute ein Tochterunternehmen der paragon GmbH & Co. KGaA.



www.eton-hifi.com





Über paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batterie-systeme liefert paragon mit dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit (USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).



www.paragon.ag





