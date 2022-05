Karl Knauer gewinnt WorldStar Award 2022 und macht die Hundert voll

Aller guten Dinge sind drei. Aller Ehren wert sind Hundert! Karl Knauer wurde im Mai 2022 zum dritten Mal in Folge mit dem renommierten WorldStar Award der World Packaging Organisation geehrt. Das ist zugleich der hundertste Awardgewinn seit 2006! „Zugegeben: Wir sind stolz, dass unsere Innovationskraft vom Fachpublikum mit der nun bereits hundertsten Auszeichnung in den letzten 17 Jahren honoriert wird“, freut sich Ralf Fehrenbacher, Leiter Verkauf der Karl Knauer KG, die durch seine Neuentwicklungen immer wieder trendverdächtige Akzente in der Verpackungsbranche setzen kann.

1.Platz in Kategorie „Health and Personal Care”

Den Award vergibt die internationale Fachjury an den Verpackungsspezialisten aus dem Schwarzwald, in diesem Jahr zusammen mit GSK Consumer Healthcare und M+C Schiffer, für die Zahnbürstenverpackung der Marken Dr.Best und Aquafresh in der Kategorie „Health and Personal Care“. Die preisgekrönten Kartonblisterverpackungen sind vollständig plastikfrei und bestehen aus nachhaltigen und recycelten Materialien. Durch diese Umstellung und das Ersetzen der Kunststoffhaube werden jährlich bis zu 325 Tonnen Plastik eingespart.

Designt mit Weitblick

Die Besonderheit: Das innovative Sichtfenster, das nach wie vor den Blick auf den unverwechselbaren Schwingkopf freigibt, besteht dabei aus nachhaltigen Cellulosefasern. Das hat nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Konsumenten einen entscheidenden Vorteil: Die Verpackung kann vollständig, ohne Trennung, über die Papiertonne entsorgt werden. Diese Entwicklung zeigt, wohin die Reise im Verpackungssegment geht. Denn immer mehr Hersteller reagieren auch im Kosmetik- und Health-Care-Bereich auf die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen und wechseln zu Lösungen, die ganz ohne Kunststoffe auskommen. Wenn sie dann noch wie die Verpackung von Karl Knauer alle Kriterien an Werbewirksamkeit, Haptik und Handling erfüllen, ziehen sie neben der Aufmerksamkeit der Käuferinnen und Käufer auch die Anerkennung der Branche auf sich. Nicht umsonst wurde die Verpackungslösung bereits mit dem Deutschen Verpackungspreis 2021 sowie dem European Carton Excellence Award 2021 ausgezeichnet.

Die verschiedenen Ehrungen sind Voraussetzung für die Nominierung für den WorldStar Award. Denn zugelassen sind bei diesem Wettbewerb nur Verpackungen, die vorher einen wichtigen nationalen oder regionalen Preis gewonnen haben. Insgesamt wurden dieses Jahr 440 Verpackungslösungen aus 37 verschiedenen Ländern eingereicht – und darum freuen sich die Verantwortlichen von Karl Knauer erneut zum ausgewählten Kreis der Sieger zu gehören – insgesamt nun, wie bereits erwähnt, zum 100. Mal seit 2006.

BU: Die plastikfreie Zahnbürstenverpackung wurde nach dem Deutschen Verpackungspreis und dem European Carton Excellence Award nun auch mit dem WorldStar Award ausgezeichnet. Foto: Karl Knauer KG.