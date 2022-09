Neuer Hauptkatalog: Mischioff AG stellt aktuelle Teppich-Trends und Designs vor

Über die Mischioff AG

1948 in Zürich gegründet, war der Handel mit Orientteppichen zunächst das Kerngeschäft der Mischioff AG. Lange Zeit galt Mischioff als der wichtigste Importeur von Teppichen in der Schweiz. Seit Anfang 2000 sind die Brüder Dani und Sascha Misio als Geschäftsführer tätig und haben mit eigenen Designkollektionen dem Unternehmen eine neue und sehr erfolgreiche Ausrichtung gegeben. Ihre Namen sind längst in der internationalen Teppichszene bekannt und etabliert. Ihre Designteppiche aus reinen Naturmaterialien werden ausschließlich in der Label STEP-zertifizierten Manufaktur in Nepal in reiner Handarbeit hergestellt. Mit ihrem sozialen Engagement und dem persönlichen Einsatz für einen fairen Produktionsprozess in der Teppichherstellung haben die beiden Designer neue Standards gesetzt.