Utopie der Gesundheitsversorgung? Wie Krankenhäuser im 21. Jahrhundert aussehen sollten

Digitalisierung

Digitale Lösungen revolutionieren die Betriebsabläufe in Krankenhäusern. Von elektronischen Patientenakten bis hin zu fortschrittlichen Telemedizin-Plattformen macht die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung effizienter und zugänglicher. Tobias Gebhardt, Gründer und CEO von Hypros, betont: „Die Digitalisierung in Krankenhäusern steckt oft noch in den Kinderschuhen. Digitale Unterstützung, um den Arbeitsaufwand des Klinikpersonals zu verringern, wird für das Krankenhaus der Zukunft unerlässlich sein.“ Unternehmen wie Hypros führen den Wandel an, mit Innovationen wie der digitalen Hygienekontrolle, der Ausrüstungsverfolgung und der Patientenüberwachung, die sicherstellen, dass Krankenhäuser hohe Standards in Bezug auf Sauberkeit und Effizienz einhalten. Startups wie Temedica und Nelly tragen ebenfalls zur Transformation bei – Temedica mit KI-gesteuerten Plattformen für reale Gesundheitsdaten und Nelly, das administrative Aufgaben vereinfacht, um das Gesundheitswesen transparenter und effizienter zu gestalten.

Optimale Nutzung

Zukünftige Krankenhäuser werden die Patientenanzahl und die Bettenbelegung durch Datenanalyse und KI optimieren. Predictive Analytics können den Patientenfluss vorhersagen und dafür sorgen, dass Krankenhäuser weder unter- noch überlastet sind. Hypros beispielsweise nutzt Beacons zur Ausrüstungsverfolgung, was die betriebliche Effizienz erheblich steigert. Die automatische Überwachung, welche Betten frei sind und welche gereinigt werden müssen? Check!

Effizienz des Gesundheitspersonals

Technologische Hilfsmittel können die Arbeitsbelastung des Gesundheitspersonals erheblich verringern. Gebhardt weist darauf hin, dass „Gesundheitspersonal bis zu 25% ihrer Arbeitszeit mit der Suche nach Ausrüstung verbringt.“ Durch den Einsatz zeitsparender Technologien können Krankenhäuser sicherstellen, dass die Gesundheitsberufe mehr Zeit für die Patientenbetreuung und weniger für administrative Aufgaben aufwenden. Das könnte den Krankenhausmitarbeitern mehr Zeit für das geben, was wirklich zählt – ihre Patienten.

Spezialisierung der Kliniken und Experten

Spezialkliniken und Expertenzentren spielen eine entscheidende Rolle in der Zukunft der Gesundheitsversorgung. Diese Einrichtungen bieten spezialisierte medizinische Betreuung und führen zu besseren Patientenergebnissen. Erfolgreiche Spezialisierungen werden häufiger auftreten, da Krankenhäuser sich auf Nischenbereiche der Medizin konzentrieren, Top-Talente anziehen und modernste Behandlungen anbieten.