Stölting Gruppe setzt Engagement für Vielfalt, Offenheit und Toleranz fort

GELSENKIRCHEN. Rund 15.000 Mitarbeitende aus 113 Nationen arbeiten täglich für die Stölting Gruppe an über 40 Standorten in Deutschland. „Auf die Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir besonders stolz, denn sie ist ein wichtiger Teil unseres Unternehmens. Unser Erfolg ist ‚made by Vielfalt‘ – und das soll auch in Zukunft so bleiben“, erklärt Sebastian Mosbacher, CEO der Stölting Service Group GmbH. Deshalb engagiert sich das Unternehmen gemeinsam mit rund 100 weiteren Familienunternehmen für die Initiative „Made in Germany - Made by Vielfalt“. „Deutschland braucht Vielfalt, um zu funktionieren - wirtschaftlich und gesellschaftlich. Gerade in der aktuell angespannten Situation sehen wir es als unsere Pflicht an, uns für Vielfalt und eine offene Willkommenskultur einzusetzen“, so Sebastian

Mosbacher.

Mit „Made in Germany – Made by Vielfalt“ plädieren rund 100 deutsche Familienunternehmen für Offenheit und Vielfalt in der deutschen Wirtschaft, auch vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels. Qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland sind notwendig, um das Wohlstandsniveau in Deutschland zu halten, aber auch, um die Innovationskraft hierzulande zu steigern. Ausländischen Fachkräften soll signalisiert werden, dass sie in Deutschland willkommen sind – und dafür engagiert sich die Initiative deutscher Familienunternehmen. Mit dem Beitritt zur Initiative schließt sich Stölting mittelständischen Unternehmen und Konzernen aus den unterschiedlichsten Branchen an. „Gerade deutsche Familienunternehmen sind von Vielfalt geprägt und unsere Gesellschaft und Wirtschaft lebt von Vielfalt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Haltung zeigen und mit gutem Beispiel vorangehen - für Deutschland als Wirtschaftsnation ebenso wie als Demokratie“, erklärt Sebastian Mosbacher.

Zeichen für Diversität bei Stölting

Bei Stölting wird Vielfalt jeden Tag gelebt: An den deutschlandweit über 40 Standorten arbeiten Menschen aus insgesamt 113 Nationen und unterschiedlichsten Kulturen erfolgreich zusammen. Die Vielfalt im Unternehmen verdeutlichte Stölting bereits im Vorfeld der Heim-EM mit einem überdimensionalen Stahlfußball vor der Firmenzentrale am Stölting Harbor in Gelsenkirchen. Der Stahlkoloss ist einem Globus nachempfunden, zeigt alle Herkunftsländer der Stölting-Mitarbeitenden und trägt die Inschrift: „Ein Symbol für Vielfalt, Fairplay und Teamarbeit: Stölting Service Group“. „Die Fußball-Europameisterschaft haben wir zum Anlass genommen, um nicht nur die Vielfalt unseres Unternehmens zu zeigen, sondern auch den Gästen der EM zu signalisieren, dass sie bei uns willkommen sind“, berichtet Sebastian Mosbacher. Der Stahlfußball ist ein Projekt der UnternehmensElf, einer Initiative des FC Schalke 04, der Stadt Gelsenkirchen, der Arbeitgeberverbände Emscher-Lippe und der IHK Nord Westfalen. Stölting ist eines von elf Unternehmen aus Gelsenkirchen, die an der Initiative mitgewirkt haben. „Auch wenn die EM vorbei ist, bleibt die Skulptur weiterhin gut sichtbar am Stölting Harbor stehen. Denn wir setzen unser Engagement für Offenheit und Vielfalt weiterhin auf unterschiedlichen Ebenen fort – und dazu gehört auch die Unterstützung der Initiative deutscher Familienunternehmen“, bekräftigt Sebastian Mosbacher.