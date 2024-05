Unternehmerpreis: Leipziger Sicherheitsdienst gewinnt in der Kategorie "Fokus X – Integration und Inklusion"

Dresden, April 2024. Roter Teppich, viele Menschen, stimmungsvolle Lichter: Vergangenen Freitag kamen in der Gläsernen Manufaktur in Dresden unzählige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medien und Wirtschaft zusammen, um „Sachsens Unternehmer:in des Jahres“ zu küren. Auch 2024 gab es wieder einen Sonderpreis in der Kategorie „Fokus X“, dieses Jahr unter dem Thema Integration und Inklusion.

Vielfalt als Stärke

Die Black Knight GmbH hat sich durch ihre beispielhafte Initiative und ihre nachhaltigen Maßnahmen zur Integration von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten hervorgetan. Das Unternehmen setzt sich aktiv dafür ein, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Vielfalt geschätzt und gefördert wird. Dies zeigt sich nicht nur in der Einstellungspolitik des Unternehmens, sondern auch in Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen sowie in der Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in besonderen Lebenslagen.

„Wir sind zutiefst geehrt, den Unternehmerpreis in der Sonderkategorie ‚Fokus X – Integration und Inklusion‘ gewonnen zu haben", sagt Ramin Al Khakani, Geschäftsführer der Black Knight GmbH. „Und sind fest davon überzeugt, dass Vielfalt eine Stärke ist und jeder Einzelne einen wertvollen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens leisten kann“.

„Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams, das sich täglich dafür einsetzt, ein inklusives und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen", ergänzt Mitgründer und Geschäftsführer Husein Abdulla. „Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung entgegenzunehmen und werden uns weiterhin dafür einsetzen, ein Vorreiter in der Förderung von Integration und Inklusion in der Arbeitswelt zu sein“.

Sachsens Unternehmer:in des Jahres

Der Unternehmerpreis Sachsen würdigt herausragende Leistungen und Innovationen von Unternehmen in verschiedenen Kategorien und gilt als eine der angesehensten Auszeichnungen für Unternehmen in der Region. Die diesjährige Sonderkategorie "Fokus X – Integration und Inklusion" zeichnet Unternehmen aus, die sich durch ihr besonderes Engagement für die Förderung von Integration, Vielfalt und Inklusion in der Arbeitswelt auszeichnen.

Weitere Informationen zur Black Knight GmbH finden Sie hier (YouTube) und unter www.blackknight-security.com.