VITA COLA wächst weiter

Im vergangenen Jahr konnte VITA COLA den Absatz ein weiteres Mal steigern. 2023 wurden unter der Dachmarke insgesamt 97,7 Millionen Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke verkauft. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,3 Prozent (95,5 Millionen Liter).

„Wir sind sehr stolz auf dieses erneute Allzeithoch“, sagt VITA COLA Brand Managerin Claudia Meincke. „Das war in einem schwierigen, von Inflation und zunehmender Preissensibilität der Verbraucher geprägten Jahr keine Selbstverständlichkeit.“ Aufgrund gestiegener Kosten musste auch VITA COLA im letzten Jahr die Preise anheben. „Umso mehr freuen wir uns über die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Getränken“, so Claudia Meincke. Das Ursprungsprodukt VITA COLA Original steht für etwas mehr als die Hälfte des Jahresabsatzes. Daneben sind unter der Dachmarke VITA COLA 17 weitere Erfrischungsgetränke erhältlich. „Dank dieses breiten Portfolios können wir uns als Marke in einem hart umkämpften Markt erfolgreich behaupten“, konstatiert Claudia Meincke.

VITA COLA weiterhin Nummer 1 in Thüringen

Die Colasparte der Marke, darunter auch zwei zuckerfreie Varianten, verzeichnete laut Circana Marktforschungsinstitut 2023 im Kernvertriebsgebiet Ostdeutschland ein Plus von 2 Prozent. Das ist leicht über dem Marktniveau (plus 1,8 Prozent.) Damit bleibt die Marke die Nummer 2 in Ostdeutschland. In Thüringen ist sie weiterhin an Nummer 1.

Deutliches Plus für VITA LIMO

Mit einem deutlichen Absatzplus von 9,2 Prozent entwickelte sich VITA LIMO, das sind acht Limonaden inklusive zwei zuckerfreier Sorten, besser als der ostdeutsche Markt. Dieser wuchs laut Circana um 2 Prozent. Mit diesem äußerst positiven Ergebnis verteidigt auch VITA LIMO die Marktpositionen und bleibt Nummer 2 in Ostdeutschland und Marktführer in Thüringen.

Mehr Kleingebinde für erstarkten Außer-Haus-Konsum

„Als Marke ist es unser Anspruch, den Konsumenten zu jedem Verzehranlass das passende Gebinde anbieten zu können. Dafür gilt es, die Konsumtrends rechtzeitig zu erkennen“, so die Brand Managerin. Der Außer-Haus-Konsum ist nach Corona wieder deutlich gewachsen und entwickelt sich sehr stabil. Deshalb erweiterte VITA COLA im letzten Sommer das Cola- und Limonadenangebot in 0,5-l-PET-Einwegflaschen deutlich. Mit VITA COLA Original in der 0,33‑l-Sleek-Dose mischt die Marke zudem erfolgreich im boomenden Dosensegment mit. Darüber hinaus startet VITA COLA in diesem Jahr gleich mit sechs verschiedenen Cola- und Limonadensorten in der ostdeutschen Gastronomie. „Jetzt bieten wir unseren Gastropartnern die gesamte klassische Softdrinkpalette in 0,33-l-Glasmehrwegflaschen im VITA COLA Design an“, sagt Claudia Meincke.

Neue Sorte in angesagten Glasflaschen

Die Verbraucher achten zunehmend auf einen nachhaltigen Konsum. Neben den 0,33-l-Glasmehrwegflaschen haben sich auch die 0,75-l-Glasmehrwegflaschen im praktischen 8er-Kasten im Markt etabliert. VITA COLA bringt in diesem Frühjahr mit VITA COLA Mix eine weitere, äußerst beliebte Softdrinksorte im markentypischen 0,75-l-Glasgebinde auf den Markt.

Ausblick 2024

Auch das Jahr 2024 wird anspruchsvoll. In Deutschland sinkt der Pro-Kopf-Konsum von klassischen Softdrinks. Immer mehr Verbraucher trinken normal gesüßte Colas und Limonaden bewusst und als Genussprodukt zu besonderen Anlässen. Zudem achten die Verbraucher auf den Preis. In diesem Spannungsfeld muss sich VITA COLA als Marke behaupten. „Diese Rahmenbedingungen sind für uns nicht neu. 2023 waren wir, auch aufgrund unseres breiten und qualitativ hochwertigen Portfolios und der hohen Markenbekanntheit, sehr erfolgreich. Diesen Kurs werden wir konsequent weiterverfolgen“, blickt Claudia Meincke voraus.